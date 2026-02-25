La comunidad judía rechaza la comparación del alcalde de Móstoles de su caso de presunto acoso sexual con el Holocausto

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha rechazado "de manera firme y categórica" la comparación del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), denunciado por presunto acoso sexual, con una víctima del nazismo porque supone una "banalización" del Holocausto.

De esta forma ha lamentado la entidad las declaraciones de Bautista en las que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "montar una gran mentira" en su contra: "Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania, deshumanizar", ha dicho el regidor.

"La utilización de expresiones de este tipo para referirse, de forma implícita o explícita, al Holocausto supone una banalización inaceptable de la persecución, deportación y asesinato sistemático de seis millones de judíos a manos del régimen nazi, así como de millones de otras víctimas del nazismo", censura la federación en un comunicado.

Por ello, reclaman responsabilidad y rigor en el uso de referencias históricas de esta gravedad. "La memoria del Holocausto exige respeto, sensibilidad y un compromiso firme contra cualquier forma de trivialización o instrumentalización", apostilla la entidad.