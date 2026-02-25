GASTRONOMÍA
Un restaurante de Madrid repartirá caldo de cocido gratis el próximo 27 de febrero: esta es la calle a la que debes acudir
Este plato tradicional madrileño, que se sirve en tres vuelcos, tendrá una celebración especial en la capital el 27 de febrero, incluyendo reparto gratuito de caldo de cocido
Si hay un plato que caracteriza a la Comunidad de Madrid no podría ser otro que el famoso cocido madrileño, que ya es tendencia hasta en la propia ciudad de Nueva York. No podía ser otro sitio que en la capital donde se espera que se celebre a lo grande este próximo 27 de febrero el día en honor a este plato, declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid.
Cocido gratis en esta calle de Madrid
Este año la festividad tendrá un toque especial gracias a una iniciativa que tendrá lugar en el número 33 de la calle Preciados, donde ofrecerán 200 litros de caldo de cocido en pleno corazón de la capital. Aquellos que paseen por esta calle el 27 de febrero se encontrarán con una sorpresa: una ración gratuita servida en envases individuales de 250 mililitros.
En el restaurante al que da nombre la propia calle, Preciados 33, comenzarán a repartir este manjar a las 12:00 horas y se prolongará hasta fin de existencias. Por esta razón, los más curiosos y amantes de la gastronomía deberán acudir con tiempo a esta cita. Este es un plan perfecto para quienes quieran disfrutar de la celebración de este plato típico madrileño en una de las zonas más características de la propia ciudad.
Los tres vuelcos
Este plato tan especial no se puede servir de cualquier forma. Y es que el cocido madrileño sigue un ritual histórico que refleja la esencia de este plato tan arraigado a la tradición gastronómica de la ciudad. La costumbre dicta que el cocido se sirve en tres vuelcos, una forma clásica para presentar los ingredientes por separado para disfrutar de cada parte al máximo. Eso sí, luego en cada casa se aplican unos matices.
El primero en llegar es el caldo, fruto de una cocción lenta, caliente y normalmente acompañado de fideos finos. Después, es el momento de los garbanzos y verduras de todo tipo: zanahoria, repollo, patata... Y, por último, llega el vuelco de la carne como chorizo, morcilla, tocino o pollo o incluso huesos de jamón que aportan más profundidad al sabor.
Este orden convierte a la degustación del cocido en una experiencia casi ceremonial que invita a disfrutar de cada ingrediente por separado. Sin duda, es un plato que nunca falta y que siempre es un acierto, ya sea en comidas familiares, reuniones de amigos o una cita en pareja.
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- La Guardia Civil sanciona a los conductores madrileños por esta extendida costumbre al dejar a los niños en el colegio: multas de hasta 200 euros
- Estos son los precios de 'Madrilucía', la primera gran feria andaluza en Madrid: casetas y entradas ya disponibles
- Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- El motivo por el que Antonio Tejero, guardia civil protagonista del 23-F, pidió cumplir condena en la cárcel de Alcalá
- El 'estigma' de Locomía: Antonio Albella revela cómo el grupo ha sido un obstáculo para su carrera como actor