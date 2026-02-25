Un restaurante de Madrid repartirá caldo de cocido gratis el próximo 27 de febrero: esta es la calle a la que debes acudir

Si hay un plato que caracteriza a la Comunidad de Madrid no podría ser otro que el famoso cocido madrileño, que ya es tendencia hasta en la propia ciudad de Nueva York. No podía ser otro sitio que en la capital donde se espera que se celebre a lo grande este próximo 27 de febrero el día en honor a este plato, declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid.

Cocido gratis en esta calle de Madrid

Este año la festividad tendrá un toque especial gracias a una iniciativa que tendrá lugar en el número 33 de la calle Preciados, donde ofrecerán 200 litros de caldo de cocido en pleno corazón de la capital. Aquellos que paseen por esta calle el 27 de febrero se encontrarán con una sorpresa: una ración gratuita servida en envases individuales de 250 mililitros.

En el restaurante al que da nombre la propia calle, Preciados 33, comenzarán a repartir este manjar a las 12:00 horas y se prolongará hasta fin de existencias. Por esta razón, los más curiosos y amantes de la gastronomía deberán acudir con tiempo a esta cita. Este es un plan perfecto para quienes quieran disfrutar de la celebración de este plato típico madrileño en una de las zonas más características de la propia ciudad.

Los tres vuelcos

Este plato tan especial no se puede servir de cualquier forma. Y es que el cocido madrileño sigue un ritual histórico que refleja la esencia de este plato tan arraigado a la tradición gastronómica de la ciudad. La costumbre dicta que el cocido se sirve en tres vuelcos, una forma clásica para presentar los ingredientes por separado para disfrutar de cada parte al máximo. Eso sí, luego en cada casa se aplican unos matices.

El primero en llegar es el caldo, fruto de una cocción lenta, caliente y normalmente acompañado de fideos finos. Después, es el momento de los garbanzos y verduras de todo tipo: zanahoria, repollo, patata... Y, por último, llega el vuelco de la carne como chorizo, morcilla, tocino o pollo o incluso huesos de jamón que aportan más profundidad al sabor.

Este orden convierte a la degustación del cocido en una experiencia casi ceremonial que invita a disfrutar de cada ingrediente por separado. Sin duda, es un plato que nunca falta y que siempre es un acierto, ya sea en comidas familiares, reuniones de amigos o una cita en pareja.