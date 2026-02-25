Cierra en silencio la Cafebrería, el refugio madrileño de lecturas con aroma a café

“Hay un lugar en Madrid donde las cosas suceden despacio. Un lugar en el que los libros no son mercancía sino puentes, donde el café o el vino son la excusa, el arte motivo de encuentro y celebración". Así comenzaba el comunicado con el que la Cafebrería ad Hoc decía adiós a nueve años de trayectoria como uno de los locales más icónicos de libros, cafés y exposiciones de arte del madrileño barrio de Argüelles.

Situado en la calle del Buen Suceso, 14, el espacio anunciaba “con tristeza” su cierre, aunque sus propietarios apuntaban que lo hacían desde “la convicción de que nunca se cierra lo que ha dejado huella”. “Por eso, -continuaba- aunque termine, la Cafebrería ad hoc permanece. Gracias a todos por haber formado parte activa de este pequeño milagro cotidiano”.

El próximo sábado 28 de febrero será el último día antes de que el local eche la persiana definitivamente. El “agotamiento” general del negocio ha hecho que se produzca esta decisión, aunque su fundadora, Lola Vivas, prefiere mantenerse en silencio sobre los motivos que le han llevado a tomar esta decisión ya que no quiere “que se politice” este asunto, según ha señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El formato híbrido entre cafetería y librería permitía recrear un espacio íntimo en el que disfrutar de la lectura con aroma a café, además de interaccionar con otras personas con inquietudes similares hacia la cultura y el arte. A través de sus múltiples exposiciones, presentaciones, talleres y cursos este local situado en Argüelles había creado más que una comunidad de lectores.

Desde sus cuentas en redes sociales, el local ha anunciado que los clientes que lo deseen contarán con “descuentos especiales hasta el cierre”.