Entramos en la casa de Ernesto Sevilla en Madrid: una caricatura de un reconocido pintor español, estética minimalista y guiños vintage
Con una decoración que refleja su personalidad, Ernesto Sevilla ha diseñado un hogar donde la luz cálida y las plantas crean un ambiente acogedor, ideal para el descanso y la tranquilidad
El actor y humorista Ernesto Sevilla es conocido por su sencillez y humildad, características que ha trasladado a su vivienda unifamiliar en un barrio residencial de Madrid. Aunque dentro de la ciudad, Ernesto ha preferido alejarse del bullicio del centro, construyendo un espacio de tranquilidad orientado más a la funcionalidad que a impresionar. Con espacios luminosos y una decoración contemporánea, el humorista rechaza las estridencias pero sí que incluye algunos guiños personales.
Estética minimalista y sensación de amplitud
En búsqueda de una sensación de amplitud, la vivienda de este actor responde a una estética clara: menos carga visual, colores neutros y muros de color blanco. Así, el lugar se convierte en un espacio luminoso, donde las paredes se transforman en lienzos que ensalzan el resto de elementos decorativos de la casa.
Entre ellos, destacan las figuras que el humorista, quizá por puro aburrimiento, decidió dibujar sobre la pintura blanca en pleno confinamiento el pasado 2020. Una caricatura inspirada en Salvador Dalí se alza como la favorita entre estos garabatos, que muestran su humor, cultura pop y ese guiño travieso tan característico de Ernesto. El propio Julián López describió la casa en 'La Verbena Show' como "una película de animación que tenía vida" tras visitar al actor en Madrid.
El salón: una mezcla contemporánea con guiños vintage
Atravesando un pasillo con cuadros, obras y lienzos, se alcanza la estancia central de la vivienda: el salón. En una mezcla de lo contemporáneo con guiños vintage, la estancia dispone de un sofá grande pensado para reuniones y de muebles tapizados en terciopelo para suavizar el conjunto. En el suelo, una gran alfombra gris unifica el espacio.
En el centro, una mesa de comedor de madera y cristal aporta el punto elegante, mientras que las estanterías abiertas a su alrededor combinan una mezcla entre lo práctico y lo personal. Defendiendo el uso de este espacio, el propio Sevilla argumentaba en 'La Verbena Show' la necesidad de tener una televisión grande en el salón y otra más pequeña en el dormitorio, ya que "si pones la mejor pantalla en la habitación, corres el riesgo de no usar el salón".
Con espacio para el humor y la calma
Con una luz cálida, las lámparas y apliques crean zonas que invitan a sentarse, leer o simplemente descansar. Sus elementos sencillos de decoración, plantas que aportan color y velas, generan un ambiente acogedor que refleja una mezcla de modernidad, sencillez y personalidad. La vivienda, que cuenta con balcones que aportan luz natural y ventilación, podría describirse como un hogar contemporáneo que cuenta con espacio para el humor y también para la calma.
