Boadilla del Monte completa la instalación de 2.500 luminarias LED en los nuevos desarrollos urbanos

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha finalizado la instalación de 2.500 luminarias LED de última generación en los nuevos desarrollos del municipio, incluyendo Cortijo Norte y Sur, El Encinar, El Pastel, Los Fresnos, La Cárcava, Valenoso y la Ciudad Financiera del Banco Santander.

La actuación también ha abarcado caminos peatonales, carriles bici y aparcamientos en sectores como S y B, Valdecabañas, Monte de Las Encinas y Las Eras, con una inversión cercana a 1,2 millones de euros. La renovación se enmarca en un plan progresivo que busca mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto medioambiental del alumbrado público.

Según el Consistorio, la tecnología LED permite disminuir entre un 60 y un 70 % el consumo energético en comparación con las luminarias tradicionales. Con esta fase, solo queda pendiente el casco histórico, cuya remodelación está actualmente en curso, completando así el cambio de iluminación en todo el municipio.

Noticias relacionadas

Desde 2025, Boadilla del Monte ha renovado el alumbrado en distintas zonas históricas y urbanizaciones del municipio, con más de 2.800 luminarias y un coste aproximado de 1,1 millones de euros en esa fase. Sumando todas las actuaciones anteriores, incluyendo parques, pistas deportivas y calles de los barrios más antiguos, la inversión total supera los cuatro millones de euros. Además, se ha implementado un sistema de telegestión en los 145 centros de mando del municipio, con un gasto cercano a 800.000 euros, que permite controlar remotamente el alumbrado, detectar averías y optimizar el consumo energético.