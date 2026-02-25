Ayuso solicitará la ampliación del Parque Nacional de Guadarrama en 1.600 hectáreas

La Comunidad de Madrid solicitará la ampliación en 1.600 hectáreas del Parque Nacional de Guadarrama. Así lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrado hoy en el Centro de Visitantes de Peñalara, como una de las actuaciones enmarcadas en la declaración de 2026 como Año del Medio Ambiente.

"Queremos solicitar al Consejo de Ministros la ampliación del parque en un 7,3% en la vertiente madrileña", ha señalado Ayuso, quien ha recordado que el parque también se extiende por Castilla y León. "Lo que queremos es introducir nuevos ecosistemas, bajar el parque de las cumbres hacia el Valle de Lozoya, permitir que haya otro lugar de visitantes y también que haya nuevos ecosistemas, que no se queden solo en altas montañas", ha indicado.

La propuesta pasa por incorporar entre otros parajes la finca Término de El Paular, situada en el municipio de Rascafría, propiedad del Ejecutivo regional desde 2023 y que aportaría 434 hectáreas de alto valor ecológico. La finca fue objeto de polémica el verano pasado cuando Ayuso pasó allí un fin de semana sin agenda institucional. Allí habitan especies como el buitre negro, el lobo, el gato montés, la gineta, el tejón, el zorro o el jabalí, además de numerosos rapaces y bosques de roble y pino silvestre, prados de siega y afloramientos calizos "de gran interés ambiental", según detalla la Consejería de Medio Ambiente en una nota.

También se sumarían 532,61 hectáreas del monte Cabeza de Hierro, perteneciente al Estado y gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, así como montes públicos colindantes al parque en los municipios de Lozoya, Soto del Real y Miraflores de la Sierra y la Tejera de Valhondillo, en Rascafría, con una superficie de otras 50,16 hectáreas.

De aprobarse la nueva delimitación, confirman en el Departamento que dirige Carlos Novillo, la superficie total del parque se incrementaría un 4,71%, hasta las 33.960 hectáreas, mientras que el crecimiento respecto a la zona del parque que cae en territorio de la región sería cercano al 7,4%, sobre las 21.714 hectáreas actuales.

Cada año lo visitan más de 2,5 millones de personas. Se trata del quinto parque nacional más grande de España y se extiende por 34 municipios, 19 en Castilla y León y 15 en la Comunidad de Madrid. Declarado parque nacional en 2013, es, ha dicho Ayuso, "una reserva única en el mundo en el patrimonio arbóreo y natural". Entre sus más de 1.000 especies vegetales, 114 están consideradas de interés natural y 83 son endémicas de la Península Ibérica. Además, acoge a casi 60 especies de mamíferos, como la cabra Montesa y gran variedad de murciélagos, y numerosas aves, entre ellas especies amenazadas como el búho negro, el águila imperial o la cigüeña negra.