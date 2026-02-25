Ayuso celebra la visita del papa León XIV a Madrid en junio como "una grandísima oportunidad y un privilegio"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que será "un privilegio y un orgullo" que el papa León XIV visite Madrid en junio. Además, ha asegurado que el Gobierno regional pondrá todo lo que esté en su mano "para que sea un éxito".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado hoy en Rascafría, Díaz Ayuso ha dicho que la visita de León XIV "es una grandísima oportunidad" para que el mundo conozca "la forma de vivir, el respeto y la fe que se respira" en la región madrileña.

Ahora "hay que cerrar mucha agenda" y, aunque aún están por definirse los pormenores, Díaz Ayuso ha avanzado que le propondrá actos "para que esté cerca de las personas que más sufren en Madrid".

"Un éxito"

La presidenta ha subrayado asimismo que en Madrid "los grandes eventos son acogidos como en pocos lugares" gracias a "el agradecimiento y el carácter que tienen los madrileños".

El Papa León XIV / Vatican Media / Zuma Press / ContactoPhoto

La Santa Sede ha confirmado hoy que León XIV realizará un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio. Aunque desde el Vaticano no han especificado aún las etapas de la visita, en enero el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, avanzó que sus puntos "fundamentales" serían Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

Este viaje a España será el cuarto internacional en el aún breve pontificado de León XIV, después del que realizó a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025 y de otros dos que han sido anunciados hoy por el Vaticano: el 28 de marzo a Mónaco y del 13 al 23 de abril a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Noticias relacionadas

Tras el anuncio de esta visita desde el Vaticano han destacado que un papa regresará a España quince años después de que lo hiciera Benedicto XVI en 2011, pues Francisco nunca llegó a visitar el país antes de morir en abril del año pasado.