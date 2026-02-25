Agricultores y ganaderos madrileños protestan contra el acuerdo con Mercosur y la burocracia

Unos doscientos agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid se han concentrado en Sol bajo el lema 'Por el presente y el futuro del campo madrileño', en protesta por el acuerdo de la UE con Mercosur, que supone una "competencia desigual", y por el recorte en la Política Agraria Comunitaria (PAC). Convocados por los sindicatos ASAJA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG, UPA y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas, también denuncian el aumento de la carga burocrática, los daños provocados por la fauna salvaje y la pérdida progresiva de rentabilidad.

Para Asaja, la región está principalmente afectada en el cultivo del cereal, porque "Madrid es el 80% cerealista", según su presidente Francisco José García que rechaza el acuerdo con Mercosur, el recorte de la PAC y el exceso de burocracia que afectarán al relevo generacional. Las subvenciones "no son la solución, sino que nos paguen lo que nuestro producto valga", han coincidido los sindicatos. "No queremos más ayudas públicas, sino producir y sacar beneficio de nuestra producción, las ayudas son un complemento. Estamos dispuestos a competir en igualdad de condiciones", añaden.

Para la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid (Ugama), los alimentos de Mercosur tienen "menores estándares de calidad", con hasta 200 productos fitosanitarios que están prohibidos en Europa, y unos "costes sociales mucho más bajos", según su presidente Alfredo Berrrocal. Además, la PAC se recortará más del 20% "porque hace falta un rearme en Europa y siempre tiran del sector primario", lo que hará subir los alimentos y "lo van a pagar los ciudadanos", añade Berrocal que también critica la burocracia: "Necesitamos un máster de gestión porque hay tantísimo papeleo que nos perdemos".

También protestan por el "exceso de fauna. Los conejos están comiendo las cosechas", más de 15.000 fueron eliminados oficialmente el año pasado, según Jesús Anchuelo, de UPA. Los lobos atacan el ganado y "las ayudas llegan tarde" y aumentan los jabalíes incluso causando accidentes de tráfico "sin que sean capaces de atajar el problema", coinciden los sindicatos que sin embargo reconocen una buena interlocución con la Comunidad de Madrid. En estas condiciones "no hay relevo generacional, el campo va muriendo poquito a poco" y no habrá "soberanía alimentaria" en caso de conflicto. "Nos ha faltado la luz, pero y ¿si nos quedamos sin comer?", según Berrocal que destaca el papel del sector en la sostenibilidad ambiental y el cuidado del campo madrileño, sin lo cual "habría más incendios forestales".

De parte de la Comunidad de Madrid, el viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, Rafael García, ha subrayado el reciente acuerdo firmado con "todas las organizaciones para defender las explotaciones madrileñas y que puedan competir en condiciones de igualdad" con Mercosur, además de celebrar una Mesa técnica sobre fauna silvestre para actualizar medidas.

Por parte de Vox, sus portavoces de Agricultura, Íñigo Henríquez de Luna en la Asamblea de Madrid y Ricardo Chamorro en el Congreso, han criticado al PP y PSOE por su apoyo en Bruselas al acuerdo con Mercosur y con Marruecos que dañan la agricultura española. El PP "no puede seguir sorbiendo y soplando al mismo tiempo", según Henríquez que ha pedido "coherencia" y que el Tribunal de Justicia de la UE pueda retrasar la aplicación del acuerdo con Mercosur, mientras que Chamorro ha anunciado una iniciativa de Vox en el Congreso pidiendo "la suspensión del Acuerdo de libre comercio con Marruecos".

Los agricultores, acompañados de algunos tractores, han proyectado en Sol un vídeo coral grabado en varias explotaciones de la región en el que agricultores y ganaderos explicaron sus reivindicaciones, tras lo cual han distribuido raciones de cocido madrileño entre el público.