TRANSPORTE PÚBLICO

¿Viajas en la C-5? Así te afectarán las obras en Atocha los próximos fines de semana

Estas modificaciones se deben a los trabajos que está realizando Adif en la estación de Cercanías, cuyo objetivo es ampliar la capacidad operativa de la infraestructura y beneficiar especialmente a las líneas C-3 y C-4

Atocha

Atocha / Carlos Luján - Europa Press

Paula Correa

La línea C-5 de Cercanías Madrid sufrirá modificaciones en su recorrido durante los próximos cuatro fines de semana debido a obras en la infraestructura ferroviaria de la estación de Atocha, según ha informado Renfe.

Fechas y horarios afectados en la línea C-5

Las alteraciones estarán vigentes desde el sábado 28 de febrero hasta el 22 de marzo. Durante este periodo, los sábados y domingos entre las 00:30 y las 10:00 horas, los trenes de la línea C-5 iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha, en ambos sentidos.

Habitualmente, esta línea conecta municipios clave del sur de la región, como Móstoles, Fuenlabrada y Humanes, con el centro de Madrid. Sin embargo, durante las franjas horarias afectadas, el servicio quedará limitado a Atocha como estación terminal temporal.

Estas modificaciones se deben a los trabajos que está realizando Adif en la estación de Atocha Cercanías. El objetivo de estas obras es ampliar la capacidad operativa de la infraestructura, lo que beneficiará especialmente a las líneas C-3 y C-4, mejorando la frecuencia y fiabilidad del servicio en el futuro.

Alternativas de transporte

Durante las horas afectadas, los trenes con origen o destino en Móstoles-El Soto y Fuenlabrada/Humanes terminarán su recorrido en Atocha. Los pasajeros que necesiten continuar más allá de esta estación deberán realizar transbordo a otro tren de la misma línea.

Renfe recomienda a los usuarios:

  • Consultar los horarios actualizados antes de viajar
  • Prever posibles retrasos o tiempos adicionales de desplazamiento
  • Informarse a través de megafonía, carteles en estaciones, redes sociales y el canal oficial de WhatsApp

Estas medidas buscan minimizar las molestias y facilitar la movilidad durante los trabajos de mejora en una de las principales infraestructuras ferroviarias de Madrid.

TEMAS

