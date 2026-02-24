TRANSPORTE PÚBLICO
¿Viajas en la C-5? Así te afectarán las obras en Atocha los próximos fines de semana
Estas modificaciones se deben a los trabajos que está realizando Adif en la estación de Cercanías, cuyo objetivo es ampliar la capacidad operativa de la infraestructura y beneficiar especialmente a las líneas C-3 y C-4
La línea C-5 de Cercanías Madrid sufrirá modificaciones en su recorrido durante los próximos cuatro fines de semana debido a obras en la infraestructura ferroviaria de la estación de Atocha, según ha informado Renfe.
Fechas y horarios afectados en la línea C-5
Las alteraciones estarán vigentes desde el sábado 28 de febrero hasta el 22 de marzo. Durante este periodo, los sábados y domingos entre las 00:30 y las 10:00 horas, los trenes de la línea C-5 iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha, en ambos sentidos.
Habitualmente, esta línea conecta municipios clave del sur de la región, como Móstoles, Fuenlabrada y Humanes, con el centro de Madrid. Sin embargo, durante las franjas horarias afectadas, el servicio quedará limitado a Atocha como estación terminal temporal.
Estas modificaciones se deben a los trabajos que está realizando Adif en la estación de Atocha Cercanías. El objetivo de estas obras es ampliar la capacidad operativa de la infraestructura, lo que beneficiará especialmente a las líneas C-3 y C-4, mejorando la frecuencia y fiabilidad del servicio en el futuro.
Alternativas de transporte
Durante las horas afectadas, los trenes con origen o destino en Móstoles-El Soto y Fuenlabrada/Humanes terminarán su recorrido en Atocha. Los pasajeros que necesiten continuar más allá de esta estación deberán realizar transbordo a otro tren de la misma línea.
Renfe recomienda a los usuarios:
- Consultar los horarios actualizados antes de viajar
- Prever posibles retrasos o tiempos adicionales de desplazamiento
- Informarse a través de megafonía, carteles en estaciones, redes sociales y el canal oficial de WhatsApp
Estas medidas buscan minimizar las molestias y facilitar la movilidad durante los trabajos de mejora en una de las principales infraestructuras ferroviarias de Madrid.
