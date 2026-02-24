Mucho terreno, poca gente: los 142 municipios madrileños pequeños ocupan el 67,3% del territorio y reúnen el 8,8% de la población

La Comunidad de Madrid no para de crecer. Atrae inversión, habitantes, empleo y calidad de vida. De hecho, 1 de cada 5 nuevos residentes en España eligen quedarse en la región. En este sentido, la población ya supera los siete millones de personas, un incremento del 2% respecto a 2024, y se prevé que en 2039 la Comunidad tendrá 8 millones de habitantes. Datos que se desprenden del Análisis Demográfico de la Comunidad de Madrid del año 2025, que ha presentado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.

Por ello, desde la región ya se están preparando para el futuro con inversiones en educación, transporte, vivienda y servicios públicos. En concreto, la región sumó el año pasado, 135.316 madrileños, de los cuales, un 42% son extranjeros (57.000). Además, hay más datos para el optimismo ya que la región lidera en crecimiento de nacimientos en toda España, con un crecimiento del 3,3 %, que triplica el de España.

En paralelo, y gracias a las medidas para poner frenar a la despoblación, ese crecimiento ha aumentado en las tres franjas más sensibles a la despoblación desde 2019. Destaca el crecimiento del 15,77 por ciento en los municipios más pequeños, menos 2.500 vecinos, un 14 por ciento en los inferiores a 5.000 y una subida de habitantes del 11,22 en las ciudades por debajo de los 20.000 vecinos.

En la actualidad, la región cuenta con 142 municipios por debajo del umbral de los 20.000 habitantes, abarcando el 67,3% del territorio y albergando, únicamente, al 8,8% de la población total (628.545 en 2025). No obstante, desde 2019 han experimentado un importante crecimiento poblacional del +11,22% frente al +3,61% del resto de España. Esta franja contaba en 2005 con 151 municipios, sin embargo, el crecimiento de varios de ellos ha hecho disminuir esta cifra en la actualidad.

Es el caso de Algete, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Humanes de Madrid, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, San Martín de la Vega, Torrelodones o Villanueva de la Cañada.

Hacia estas pequeñas localidades se dirige especialmente el programa Pueblos con Vida, para el que el Gobierno regional destina más de 155 millones hasta 2026 y cuyas medidas están cumplidas al 95%. Una iniciativa que cuenta con 13 medidas para revitalizar estos municipios y que entre sus objetivos destaca fijar población y atraer nuevos vecinos, promover el desarrollo económico y el turismo, contribuir al reequilibrio regional y reforzar los servicios públicos.

86 años de esperanza de vida media

La Comunidad, además, lidera la esperanza de vida al nacer es de 86 años de media. Se espera que en 2039, la región tendrá 8 millones de habitantes, del cual en 20 por ciento del crecimiento nacional hasta ese año corresponderá a Madrid. La población centenaria se va a duplicar, por lo que se espera que en 2039, 6.797 personas superarán los cien años.

En cuanto a la distribución geográfica, los municipios más poblados son Madrid capital (3.506.730), un 2,63 por ciento más, con otros 89.950 residentes, junto con Móstoles (214.817), Alcalá de Henares (203.208), Leganés (195.734) y Getafe (193.238), que por primera vez asciende hasta la quinta posición, desplazando a Fuenlabrada (190.076). Esta última localidad del sur es la única de este grupo que ha perdido población desde 2024. Por su parte, Coslada es el municipio en el que viven más vecinos por kilómetro cuadrado: 6.680.