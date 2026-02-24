Un símbolo solidario que recorre Madrid: así es el autobús de EMT que visibiliza el cáncer infantil.

El autobús solidario de EMT Madrid circula por la capital con la imagen del #PañueloChallengeAladina, una iniciativa de sensibilización sobre el cáncer infantil promovida por la Fundación Aladina. La acción se desarrolla durante el mes de febrero, coincidiendo con dos fechas destacadas en el calendario sanitario: el Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, y el Día Mundial del Cáncer Infantil, el 15 de febrero.

Con esta colaboración, la empresa municipal de transportes contribuye a reforzar la visibilidad del cáncer infantil en el espacio público y a amplificar el mensaje de apoyo a los menores que lo padecen y a sus familias.

Noa, Arianny, Abi y Blanca, pacientes de cáncer infantil, han sido las protagonistas del acto de presentación del autobús, acompañadas por voluntarios de EMT Madrid. En el evento participaron el director gerente de EMT Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, y el presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango. "También quiero agradecer al equipo del Real Madrid por llevar el pañuelo", sostiene Arango que acaba de publicar su libro Si no crees en Dios, te doy su teléfono.

Noticias relacionadas

Una movilización en toda España

Miles de colegios, hospitales, empresas, ayuntamientos y personas conocidas se han sumado este mes al #PañueloChallengeAladina, una campaña que busca generar una red de apoyo visible en favor de los niños enfermos de cáncer. La presencia del autobús solidario en las calles de Madrid se integra en esta movilización nacional, que durante febrero ha puesto el foco en la concienciación y el respaldo social frente al cáncer infantil.