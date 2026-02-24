Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcalde de MóstolesPoblación de MadridCine en el MetroMercado de San MiguelSaturno LabsEl tiempoDiverXOPuy du FouRescate perra Valdemoro
instagramlinkedin

SOLIDARIDAD

Un símbolo solidario que recorre Madrid: así es el autobús de EMT que visibiliza el cáncer infantil

La empresa municipal se ha sumado en febrero al #PañueloChallengeAladina con un vehículo decorado en apoyo a los niños con cáncer

Un símbolo solidario que recorre Madrid: así es el autobús de EMT que visibiliza el cáncer infantil.

Un símbolo solidario que recorre Madrid: así es el autobús de EMT que visibiliza el cáncer infantil. / EMT Madrid

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

El autobús solidario de EMT Madrid circula por la capital con la imagen del #PañueloChallengeAladina, una iniciativa de sensibilización sobre el cáncer infantil promovida por la Fundación Aladina. La acción se desarrolla durante el mes de febrero, coincidiendo con dos fechas destacadas en el calendario sanitario: el Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, y el Día Mundial del Cáncer Infantil, el 15 de febrero.

Con esta colaboración, la empresa municipal de transportes contribuye a reforzar la visibilidad del cáncer infantil en el espacio público y a amplificar el mensaje de apoyo a los menores que lo padecen y a sus familias.

Noa, Arianny, Abi y Blanca, pacientes de cáncer infantil, han sido las protagonistas del acto de presentación del autobús, acompañadas por voluntarios de EMT Madrid. En el evento participaron el director gerente de EMT Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, y el presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango. "También quiero agradecer al equipo del Real Madrid por llevar el pañuelo", sostiene Arango que acaba de publicar su libro Si no crees en Dios, te doy su teléfono.

Noticias relacionadas

Una movilización en toda España

Miles de colegios, hospitales, empresas, ayuntamientos y personas conocidas se han sumado este mes al #PañueloChallengeAladina, una campaña que busca generar una red de apoyo visible en favor de los niños enfermos de cáncer. La presencia del autobús solidario en las calles de Madrid se integra en esta movilización nacional, que durante febrero ha puesto el foco en la concienciación y el respaldo social frente al cáncer infantil.

TEMAS

  1. Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
  2. La artista que vive a la vista de todos: sola y encerrada en un escaparate del barrio de las Letras en Madrid
  3. La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
  4. La Guardia Civil sanciona a los conductores madrileños por esta extendida costumbre al dejar a los niños en el colegio: multas de hasta 200 euros
  5. Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
  6. Operación Rayban | Unas gafas espía grabaron una cumbre de narcotraficantes en Madrid: detenidos los narcos y cinco empleados del aeropuerto de Barajas
  7. Así es la casa de Elena Furiase en Madrid: grandes ventanales, colores suaves y muchas antigüedades
  8. Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos

El Constitucional tumba el recurso de la Comunidad de Madrid contra la Ley de Vivienda al avalar las competencias del Estado

El Constitucional tumba el recurso de la Comunidad de Madrid contra la Ley de Vivienda al avalar las competencias del Estado

Sorloth sentencia al Brujas de las mil y una vidas para dar al Atlético la clasificación a octavos

Sorloth sentencia al Brujas de las mil y una vidas para dar al Atlético la clasificación a octavos

Álvarez-Pallete cobró 44,5 millones tras dejar la presidencia de Telefónica

Álvarez-Pallete cobró 44,5 millones tras dejar la presidencia de Telefónica

Alerta por sarampión en Madrid: el número de afectados en 2026 ya es mayor que en todo el año pasado

Alerta por sarampión en Madrid: el número de afectados en 2026 ya es mayor que en todo el año pasado

La Champions, en imágenes | Atlético de Madrid - Brujas

La Champions, en imágenes | Atlético de Madrid - Brujas

Un símbolo solidario que recorre Madrid: así es el autobús de EMT que visibiliza el cáncer infantil

Un símbolo solidario que recorre Madrid: así es el autobús de EMT que visibiliza el cáncer infantil

El tiempo primaveral se mantiene en Madrid: esta es la previsión para este miércoles, según la Aemet

El tiempo primaveral se mantiene en Madrid: esta es la previsión para este miércoles, según la Aemet

Ayuso acusa al Gobierno de "rechazar el abrazo fraternal de los españoles" por votos en el homenaje a Fernando Múgica

Ayuso acusa al Gobierno de "rechazar el abrazo fraternal de los españoles" por votos en el homenaje a Fernando Múgica