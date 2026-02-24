San Fernando mantiene estable la criminalidad en 2025 y sigue entre los municipios más seguros

San Fernando de Henares cerró 2025 con una criminalidad estable respecto al ejercicio anterior, según el balance publicado la semana pasada por el Ministerio del Interior. La localidad registró únicamente dos infracciones penales más que en 2024.

La concejala de Seguridad, Leticia Martín (PSOE), ha valorado este martes de manera "positiva" los datos y ha subrayado que el municipio se mantiene como uno de los "más seguros" de la Comunidad de Madrid, con un índice de criminalidad "más de diez puntos por debajo que la media registrada en la región".

En términos globales, la criminalidad convencional descendió un 0,1 %, mientras que la ciberdelincuencia experimentó un leve incremento del 0,3%.

Entre los datos más destacados figura la ausencia de homicidios y asesinatos en grado de tentativa durante 2025, apartados en los que el año anterior se contabilizaron seis y tres casos, respectivamente. También se redujeron las violaciones, que pasaron de siete a tres.

No obstante, el balance refleja un aumento del 43,8 % en el resto de delitos contra la libertad sexual y un repunte del 21,3 % en los robos con fuerza en domicilios y establecimientos.

Para Martín, estos resultados son consecuencia del trabajo "conjunto y coordinado" entre la Policía Local y la Policía Nacional. La edil ha destacado iniciativas como los proyectos contra la violencia de género, la labor de la Unidad de la Familia y el Menor (Ufame), los programas preventivos en centros educativos, la instalación de cámaras de vigilancia y la renovación de la señalética.