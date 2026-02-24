SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Recuperado de una parada cardiorrespiratoria tras cincuenta minutos de RCP por un accidente de tráfico en Ambite
Una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en el este de Madrid provoca el suceso, que deja cinco heridos leves además del grave
'Milagro' en Ambite. Aunque no sea por intervención divina, sino por trabajadores. Tras 50 minutos de masaje cardiaco, un grupo de sanitarios del SUMMA 112 han conseguido recuperar de una parada cardiorrespiratoria a un hombre herido grave en un accidente de tráfico provocado por una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en el este de la Comunidad de Madrid.
El accidente se produjo alrededor de las 8:15 horas en el kilómetro 18 de la M-204. El principal afectado viajaba por la carretera comarcal en una furgoneta junto a otros cuatro ocupantes cuando su vehículo chocó frontalmente con un turismo, según informa Emergencias de la Comunidad de Madrid 112.
Los otros cuatro ocupantes de la furgoneta resultaron heridos leves, mientras que el varón entró en parada cardiorrespiratoria. Después de ser recuperado por los sanitarios con la maniobra, el hombre fue trasladado en estado muy grave en helicóptero al Hospital 12 de Octubre.
Por su parte, los Bomberos de la Comunidad de Madrid han conseguido sacar del turismo a una mujer, la conductora y única ocupante, de 30 años, que ha sido estabilizada y trasladada al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico potencialmente grave. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- La artista que vive a la vista de todos: sola y encerrada en un escaparate del barrio de las Letras en Madrid
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- La Guardia Civil sanciona a los conductores madrileños por esta extendida costumbre al dejar a los niños en el colegio: multas de hasta 200 euros
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- Operación Rayban | Unas gafas espía grabaron una cumbre de narcotraficantes en Madrid: detenidos los narcos y cinco empleados del aeropuerto de Barajas
- Así es la casa de Elena Furiase en Madrid: grandes ventanales, colores suaves y muchas antigüedades
- El mejor colegio del mundo llega a este barrio de Madrid en 2027: ya tiene sedes en ciudades como Abu Dabi, Bangkok o Singapur