Recuperado de una parada cardiorrespiratoria tras cincuenta minutos de RCP por un accidente de tráfico en Ambite

'Milagro' en Ambite. Aunque no sea por intervención divina, sino por trabajadores. Tras 50 minutos de masaje cardiaco, un grupo de sanitarios del SUMMA 112 han conseguido recuperar de una parada cardiorrespiratoria a un hombre herido grave en un accidente de tráfico provocado por una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en el este de la Comunidad de Madrid.

El accidente se produjo alrededor de las 8:15 horas en el kilómetro 18 de la M-204. El principal afectado viajaba por la carretera comarcal en una furgoneta junto a otros cuatro ocupantes cuando su vehículo chocó frontalmente con un turismo, según informa Emergencias de la Comunidad de Madrid 112.

Los otros cuatro ocupantes de la furgoneta resultaron heridos leves, mientras que el varón entró en parada cardiorrespiratoria. Después de ser recuperado por los sanitarios con la maniobra, el hombre fue trasladado en estado muy grave en helicóptero al Hospital 12 de Octubre.

Noticias relacionadas

Por su parte, los Bomberos de la Comunidad de Madrid han conseguido sacar del turismo a una mujer, la conductora y única ocupante, de 30 años, que ha sido estabilizada y trasladada al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico potencialmente grave. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.