EL TIEMPO
El tiempo primaveral se mantiene en Madrid: esta es la previsión para este miércoles, según la Aemet
Con temperaturas que oscilarán entre los 6 grados a primeras horas de la mañana y los 19 a medio día, la capital se prepara para la llegada de la primavera
Tras una temporada marcada por al menos 13 borrascas de gran impacto, la llegada buen tiempo ha despertado a los madrileños que, cegados por el sol, salían a disfrutar de este agradable temporal en las terrazas y calles de la capital. Esperando con ansias la llegada de la primavera, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) trae buenas noticias, ya que se espera que este buen tiempo respete el ocio de los madrileños durante los próximos días.
Nubes altas y rachas de viento débiles
Aunque el día amanecerá despejado a las 07:52 de la mañana, la Aemet prevé que desde la 13:00 del medio día el cielo podría cubrirse de nubes altas a lo largo de la tarde. Sin probabilidades de lluvia y con un viento que apenas alcanzará rachas débiles de aproximadamente 8 km/h, el día promete mantener la sensación primaveral que se ha vivido desde el pasado fin de semana.
Temperaturas máximas de 19 grados
Aunque los trabajadores madrileños podrán sentir unas temperaturas de entre 6 y 8 grados a primeras horas de la mañana, la salida del sol vendrá acompañada de una subida generalizada de las temperaturas. Así, las máximas serán de 19 grados, alcanzando su pico alrededor de las 16:00 de la tarde.
¿Tendremos otro fin de semana primaveral?
De acuerdo con el pronóstico de la Aemet, este próximo fin de semana la capital aún podrá disfrutar del buen tiempo. Los madrileños gozarán de jornadas soleadas, aunque el cielo estará un poco nuboso y los grados comenzarán a descender gradualmente.
Se espera que las temperaturas del sábado ronden entre los 18 grados de máxima y los 9 de mínima, mientras que próximo domingo se producirá un descenso con temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de 6.
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- La artista que vive a la vista de todos: sola y encerrada en un escaparate del barrio de las Letras en Madrid
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- La Guardia Civil sanciona a los conductores madrileños por esta extendida costumbre al dejar a los niños en el colegio: multas de hasta 200 euros
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- Operación Rayban | Unas gafas espía grabaron una cumbre de narcotraficantes en Madrid: detenidos los narcos y cinco empleados del aeropuerto de Barajas
- Así es la casa de Elena Furiase en Madrid: grandes ventanales, colores suaves y muchas antigüedades
- Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos