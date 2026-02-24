El tiempo primaveral se mantiene en Madrid: esta es la previsión para este miércoles, según la Aemet

Tras una temporada marcada por al menos 13 borrascas de gran impacto, la llegada buen tiempo ha despertado a los madrileños que, cegados por el sol, salían a disfrutar de este agradable temporal en las terrazas y calles de la capital. Esperando con ansias la llegada de la primavera, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) trae buenas noticias, ya que se espera que este buen tiempo respete el ocio de los madrileños durante los próximos días.

Nubes altas y rachas de viento débiles

Aunque el día amanecerá despejado a las 07:52 de la mañana, la Aemet prevé que desde la 13:00 del medio día el cielo podría cubrirse de nubes altas a lo largo de la tarde. Sin probabilidades de lluvia y con un viento que apenas alcanzará rachas débiles de aproximadamente 8 km/h, el día promete mantener la sensación primaveral que se ha vivido desde el pasado fin de semana.

Temperaturas máximas de 19 grados

Aunque los trabajadores madrileños podrán sentir unas temperaturas de entre 6 y 8 grados a primeras horas de la mañana, la salida del sol vendrá acompañada de una subida generalizada de las temperaturas. Así, las máximas serán de 19 grados, alcanzando su pico alrededor de las 16:00 de la tarde.

Este es el pronóstico de las temperaturas esta semana en Madrid. / AEMET

¿Tendremos otro fin de semana primaveral?

De acuerdo con el pronóstico de la Aemet, este próximo fin de semana la capital aún podrá disfrutar del buen tiempo. Los madrileños gozarán de jornadas soleadas, aunque el cielo estará un poco nuboso y los grados comenzarán a descender gradualmente.

Se espera que las temperaturas del sábado ronden entre los 18 grados de máxima y los 9 de mínima, mientras que próximo domingo se producirá un descenso con temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de 6.