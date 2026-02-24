El PP completa la remodelación de su grupo parlamentario en la Asamblea tras la salida de tres diputados y sitúa a Rafael Núñez Huesca como portavoz en Educación

El Grupo Parlamentario Popular ha situado como portavoz en Educación, Ciencia y Universidades en la Asamblea de Madrid a Rafael Núñez Huesca, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, secretario de Estudios y Formación del PP de Madrid y al frente de la coordinación de Migración en el PP nacional.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes 'populares' que han informado sobre la reestructuración que ha acometido tras la entrega del acta de tres diputados del GPP tras la salida del ya exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana.

Se trataba de los portavoces de Educación (Pablo Posse), Juventud (Carlota Pasarón) y Familia y Asuntos Sociales (Mónica Lavín). Además, también ha habido movimientos para adecuar el reparto a los cambios en la dirección del Grupo Parlamentario.

Así, la Portavocía de Familia y Asuntos Sociales recaerá en Esther Platero, quien ya había ganado peso al entrar en la Dirección como coordinadora de comisiones. En la Comisión de Mujer se cambiará a Esther Platero por la diputada Ana Gómez.

Noticias relacionadas

La Portavocía de Juventud pasa a ser de Gustavo Eustache, mientras que la de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones será para Elisa Vigil. Ella era sustituida como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario por Ainhoa García Jabonero, quien hasta ahora estaba al frente de Vigilancia de las Contrataciones.