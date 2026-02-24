ASAMBLEA DE MADRID
El PP completa la remodelación de su grupo parlamentario en la Asamblea tras la salida de tres diputados y sitúa a Rafael Núñez Huesca como portavoz en Educación
El parlamentario, que ya era portavoz adjunto del grupo, está al frente de la coordinación de Migración en el PP nacional
EP
El Grupo Parlamentario Popular ha situado como portavoz en Educación, Ciencia y Universidades en la Asamblea de Madrid a Rafael Núñez Huesca, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, secretario de Estudios y Formación del PP de Madrid y al frente de la coordinación de Migración en el PP nacional.
Así lo han trasladado a Europa Press fuentes 'populares' que han informado sobre la reestructuración que ha acometido tras la entrega del acta de tres diputados del GPP tras la salida del ya exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana.
Se trataba de los portavoces de Educación (Pablo Posse), Juventud (Carlota Pasarón) y Familia y Asuntos Sociales (Mónica Lavín). Además, también ha habido movimientos para adecuar el reparto a los cambios en la dirección del Grupo Parlamentario.
Así, la Portavocía de Familia y Asuntos Sociales recaerá en Esther Platero, quien ya había ganado peso al entrar en la Dirección como coordinadora de comisiones. En la Comisión de Mujer se cambiará a Esther Platero por la diputada Ana Gómez.
La Portavocía de Juventud pasa a ser de Gustavo Eustache, mientras que la de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones será para Elisa Vigil. Ella era sustituida como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario por Ainhoa García Jabonero, quien hasta ahora estaba al frente de Vigilancia de las Contrataciones.
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- La artista que vive a la vista de todos: sola y encerrada en un escaparate del barrio de las Letras en Madrid
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- La Guardia Civil sanciona a los conductores madrileños por esta extendida costumbre al dejar a los niños en el colegio: multas de hasta 200 euros
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- Operación Rayban | Unas gafas espía grabaron una cumbre de narcotraficantes en Madrid: detenidos los narcos y cinco empleados del aeropuerto de Barajas
- Así es la casa de Elena Furiase en Madrid: grandes ventanales, colores suaves y muchas antigüedades
- El mejor colegio del mundo llega a este barrio de Madrid en 2027: ya tiene sedes en ciudades como Abu Dabi, Bangkok o Singapur