MANUEL BAUTISTA

El Pleno extraordinario de Móstoles, en directo: el alcalde comparece tras la acusación de acoso

Manuel Bautista se enfrenta a la oposición tras dar explicaciones en dos ruedas de prensa al poco de conocerse la denuncia

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. / Europa Press/ A. Pérez Meca

Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Móstoles

A principios de febrero saltó la polémica: el alcalde de Móstoles, el popular Manuel Bautista, era acusado de acoso. Una exconcejala del Ayuntamiento, de su propio partido, le acusaba de presunto acoso sexual y laboral. Además, la denunciante aseguraba que el PP de Madrid conocía la denuncia y trató de ocultarla. Casi tres semanas después, Bautista, que ya dio explicaciones en dos ruedas de prensa al poco de conocerse la noticia, se enfrentará a la oposición en un Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Móstoles.

Siga en directo todo lo que ocurra sobre el caso de presunto acoso del alcalde de Móstoles.

