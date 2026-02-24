En Directo
MANUEL BAUTISTA
El Pleno extraordinario de Móstoles, en directo: el alcalde comparece tras la acusación de acoso
Manuel Bautista se enfrenta a la oposición tras dar explicaciones en dos ruedas de prensa al poco de conocerse la denuncia
A principios de febrero saltó la polémica: el alcalde de Móstoles, el popular Manuel Bautista, era acusado de acoso. Una exconcejala del Ayuntamiento, de su propio partido, le acusaba de presunto acoso sexual y laboral. Además, la denunciante aseguraba que el PP de Madrid conocía la denuncia y trató de ocultarla. Casi tres semanas después, Bautista, que ya dio explicaciones en dos ruedas de prensa al poco de conocerse la noticia, se enfrentará a la oposición en un Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Móstoles.
Siga en directo todo lo que ocurra sobre el caso de presunto acoso del alcalde de Móstoles.
¿A qué hora empieza el Pleno extraordinario?
Tras tres semanas de polémicas y dos ruedas de prensa en las que dio explicaciones, Manuel Bautista se enfrenta este martes a la oposición, que pide su dimisión por el presunto caso de acoso sexual y laboral. Será a partir de las 10:00 horas, ante una gran expectación, cuando empiece la comparecencia del alcalde en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Móstoles.
Móstoles contrataca y acusa a Óscar López de guardar "en un cajón" una denuncia por presunto acoso sexual
PP y PSOE volvieron a enzarzarse ayer a cuenta de un presunto caso de acoso sexual en Móstoles, calentando el Pleno de este martes. Según desliza el PP de Madrid, una funcionaria del Ayuntamiento denunció a finales de 2024 a un antiguo habilitado nacional, dependiente del Ministerio de Función Pública, por "comportamientos impropios" que le provocaron una "situación de estrés", según trasladan fuentes municipales, que acusan al departamento que dirige el socialista Óscar López de guardar "silencio" desde entonces para "proteger al supuesto agresor".
La oposición fuerza el Pleno extraordinario
Al conocerse la noticia, todos los partidos de la oposición en Móstoles (PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox) regustraron la solicitud de convocatoria de un Pleno extraordinario para que Manuel Bautista diera explicaciones tras las acusaciones de presunto acoso sexual y laboral. De eso hace casi tres semanas, hasta un Pleno que llega hoy.
El PP de Madrid niega haber tapado el caso
Tras estallar el caso, los partidos de la oposición pidieron explicaciones a Manuel Bautista y al PP de Madrid, que aseguraba que el caso "se analizó, se investigó y se archivó", tal y como apuntó Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño.
Denuncia interna en el PP
El testimonio de la exedil también apunta que escribió a Isabel Díaz Ayuso, mantuvo una reunión con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, y con Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías. Ante la falta de respaldo, entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante en octubre de 2024.
Así empezó el caso: un supuesto acoso a una exedil popular
Según una información inicialmente publicada por el diario 'El País' el pasado 4 de febrero, una exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Móstoles denunció internamente que el alcalde Manuel Bautista la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", llegando a "difundir el rumor de que habían mantenido relaciones sexuales".
Siguiendo con su relato, se plantó ante esta situación y a partir de ahí, ya una vez en el Gobierno como concejala, empezó lo que ha definido como "un acoso laboral", asegurando que no la permitían intervenir en los plenos para defender las mociones que había preparado y la "amenazaron" con retirarle todas las competencias que ostentaba.
