Peironcely 10, la casa madrileña inmortalizada por Capa, será un centro de "experimentación" cultural

El Ayuntamiento de Madrid transformará el edificio situado en el número 10 de la calle Peironcely, en Entrevías (Puente de Vallecas), conocido por aparecer en una célebre fotografía de Robert Capa durante la Guerra Civil, en un centro de "experimentación cultural". La instalación, prevista para 2028, estará orientada a niños y adolescentes en riesgo de exclusión.

Un proyecto que lleva en vilo desde 2018, cuando, durante el mandato de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento, el PSOE promovió una iniciativa para rehabilitar el inmueble y convertirlo en un centro de memoria histórica. Aprobado entonces por unanimidad, el objetivo del proyecto era preservar el valor histórico del enclave, famoso por haber sido fotografiado por Robert Capa tras sufrir el primer bombardeo perpetrado por la aviación alemana sobre la capital.

En 2020, el Ayuntamiento puso en marcha los trámites para expropiar el inmueble y realojar a las familias que residían allí okupadas, como paso previo necesario para poner en marcha la rehabilitación. Su destino final será el de centro cultural, aunque se mantendrá una de las viviendas para "contextualizar el edificio" y su importancia histórica como "testigo directo" de la Guerra Civil.

La rehabilitación contará con una inversión municipal de 1.050.000 euros. El proyecto incluirá diversas líneas de actividad: talleres de pintura y modelado; propuestas de teatro y danza; formación en composición, interpretación y producción musical; y cursos de creación de novela, poesía, ensayo, guion cinematográfico y textos teatrales.

El futuro espacio, ubicado en Entrevías (Puente de Vallecas) y bautizado con el nombre del mítico fotógrafo húngaro, contará con una programación elaborada por la Fundación José María de Llanos para "acercar la cultura a los jóvenes". Además, se creará un "entorno de exposición abierta e interdisciplinar, donde desarrollar acciones culturales en pequeño formato para interactuar con ‘la obra’ o con los artistas", explica el Ayuntamiento.

"Estamos muy ilusionados", ha celebrado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante el Pleno municipal de este martes, en el que ha celebrado que esta iniciativa "innovadora" contribuirá a "descentralizar la cultura y fomentar la creación entre los jóvenes" de Entrevías. "Se convertirá en un lugar al que chicos y chicas de la zona podrán acudir después de la jornada lectiva, para recibir formación en artes plásticas, en artes escénicas, en fotografía, por supuesto y en literatura", ha destacado.