Paula, la jefa de una "empresa de servicios" al narco que huía de Madrid con un millón de euros en bolsas de supermercado

La organización criminal desmantelada por la Policía que operaba como una red logística contratada por narcotraficantes para recoger, transportar, almacenar y entregar la droga a sus clientes estaba lideraba por una mujer de nacionalidad colombiana y española de unos 40 años que fue detenida cuando trataba de huir con un millón de euros en bolsas de supermercado.

Paula fue detenida en la capital el pasado 13 de febrero cuando agentes de la UDYCO Central y de la Brigada antidroga de la Jefatura Superior de Madrid, tras casi dos años de pesquisas, asestaban un importante golpe a toda una estructura criminal que funcionaba como "prestador de servicios" del narco.

Junto a ella, en una nave de Alcobendas (Madrid) y en una gasolinera, eran arrestados el resto de integrantes, once hombres, colombianos en su mayoría y algún holandés. Entre los apresados estaban Gilbert, pareja de Paula y, según los investigadores, jefe "operativo" de la organización y dos hijos de Paula quien, según constatan los agentes, estaba al frente de toda la red y manejaba la recaudación de dinero y la contabilidad.

El inspector jefe de UDYCO central, Francisco Podio, y el inspector de la brigada de estupefacientes de Madrid, Manuel Llorente, han asegurado este martes que con toda probabilidad ella fue alertada desde la nave de Alcobendas en la que irrumpió el GEO.

Con lo puesto, sin pasaporte pero con un DNI español, la mujer salió ese viernes 13 a toda prisa de su domicilio en la capital en su llamativo Mercedes de alta gama de color negro mate con varias bolsas de supermercado que contenían paquetes embolsados con billetes de 100, 20 y sobre todo de 50 euros.

Uno de los mensajes en las bolsas transparentes con dinero en efectivo. / POLICÍA NACIONAL

En total, poco más de un millón de euros que este martes la Policía ha expuesto dispuestos en bolsas transparentes que tenían escrito la cantidad, entre 30.000 y 50.000 euros cada bolsa. En algunos paquetes incluso se podía leer algún mensaje como "todo lo que se te ha arrebatado te lo devolveré".

Junto al botín incautado del interior del coche y como resultado de esta operación, bautizada como Tocada Space, los agentes han mostrado en su complejo de Canillas los 2.700 "ladrillos" de cocaína incautados -3.400 kilos-; armas de fuego simuladas y subfusiles con cargadores, dos armas de guerra, además de una placa Starlink que dotaba a la organización de tecnología satelital para comunicarse con precisión.

Entre los efectos intervenidos, varias furgonetas y vehículos de alquiler que la organización había caletado de forma muy sofisticada y con un mecanismo electrónico para ocultar armas y droga.

Casi dos años de discretas vigilancias

La investigación la iniciaron hace alrededor de dos años agentes de la Jefatura de Madrid que sospechan que la organización en un momento paralizó su actividad. En julio pasado, a través de los canales de colaboración con Suecia, Polonia y Portugal a raíz de una aprehensión en un camión procedente de España, se intensificó y se localizó el punto de carga de la droga en una nave industrial ubicada en la localidad de Alcobendas.

Los agentes destacan el minucioso trabajo de vigilancias y seguimientos discretos hasta identificar a toda la infraestructura logística al servicio de entramados internacionales dedicadas al narcotráfico.

Una vez contratados, los investigados se desplazaban al sur de España para recoger la mercancía y regresaban a Madrid, donde contaba con las naves en las que, bajo la apariencia legal de actividad industrial, almacenaban la sustancia y la manipulaban para dividirla.

El pasado día 13, los investigadores detectaron que la organización podría estar preparando un nuevo transporte. Tras un intenso dispositivo de vigilancia comprobaron cómo repetían el mismo patrón: alquiler de vehículos, desplazamiento al sur peninsular -en esta ocasión a una zona próxima a San Juan del Puerto (Huelva)- y regreso a Madrid tras alojarse varios días en los alrededores de Sevilla.

La Policía ya les seguía muy de cerca y con la droga descargada en la nave, el GEO recibió la orden de entrada.

Noticias relacionadas

Ahora, los agentes ya tienen en marcha una nueva fase en la investigación para determinar tanto el 'modus operandi' del blanqueo de sus ganancias como descubrir quién suministraba la droga la sur de la Península y quiénes eran los destinatarios de la misma. La Policía sospecha que la partida intervenida tenía como destino final Holanda y no descartan que todo el cargamento, las más de 3 toneladas fueran a parar allí.