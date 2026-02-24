Óscar López acusa al PP de "tapar" la denuncia al alcalde de Móstoles y exige su dimisión: "Ni un día más puede pasar"

Óscar López ha cargado este martes contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), y ha reclamado su dimisión por las acusaciones de presunto acoso sexual y laboral a una exconcejal, al tiempo que ha denunciado que el PP madrileño "ampara y tapa" el caso.

"Comparar el escándalo que está ocurriendo en Móstoles con el holocausto… una salvajada más siguiendo el manual de Ayuso", ha afirmado el secretario general del PSOE de Madrid, en referencia a las palabras del regidor, que antes del pleno habló de una supuesta "campaña de deshumanización" contra él y la equiparó con prácticas de la "antigua Alemania". Para López, se trata de "salvajadas para distraer del fondo", y el fondo —ha insistido— es que “hay denuncia, incluso en sede judicial”.

El dirigente socialista ha asegurado que existieron avisos internos y ha denunciado la gestión del asunto por parte del entorno de la presidenta madrileña. Según su relato, "hubo hasta cinco o seis correos que llegaron, por supuesto, a la presidenta de la Comunidad de Madrid", y ha sostenido que el trámite realizado fue “escuchar al denunciado y mandar a dos responsables a decirle a la denunciante que no denunciara”. López ha calificado lo ocurrido de “infumable” e “intolerable” y ha zanjado: "Ni un día más puede pasar el alcalde de Móstoles".

Las declaraciones de López se producen en una jornada en la que el PSOE madrileño volvió a exigir la dimisión de Bautista y acusó al PP de repetir el "manual" del caso Nevenka, al que aludieron como "caso Nevenka II pero 25 años después". La alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la Comisión de Lucha contra la Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa, ejerció de portavoz socialista en Móstoles y reiteró que se trata de "un caso de acoso de libro".

El pulso político se trasladó también al Pleno extraordinario convocado en el Ayuntamiento, del que Testa tuvo que marcharse tras solicitar el alcalde y el secretario municipal que abandonaran la sala quienes no estaban acreditados. Además, López reiteró su posición a través de un mensaje en la red social X, donde acusó a Bautista de mentir después de que el alcalde atribuyera a "una gran mentira" impulsada desde Moncloa las acusaciones, que el regidor considera falsas.

En el mismo pleno estuvo presente la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que acusó a Isabel Díaz Ayuso de ponerse "siempre del lado del agresor" y vinculó cambios internos en el PP regional con este caso. Bergerot subrayó la "gravedad" de que Bautista siga al frente del Consistorio y reclamó "contundencia" institucional ante la violencia machista.

Noticias relacionadas

En paralelo, López aludió a la crisis interna del PSOE en Alcalá de Henares y se limitó a señalar que "los órganos oportunos" la están tramitando y que informarán "con puntualidad", después de que el portavoz socialista en el Ayuntamiento y diputado en el Congreso, Javier Rodríguez Palacios, haya dimitido como secretario general en el municipio acusando al secretario de Organización, Enrique Nogués, de "dañar la imagen" del partido y denunciando su negativa a dejar el cargo pese al expediente disciplinario abierto por el PSOE-M a raíz de unas fotos de 2014 con una bailarina erótica.