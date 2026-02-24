¿Cómo se ruedan películas y anuncios en el Metro de Madrid?: "Una noche llenamos los vagones de animales para una serie"

Testigos de aglomeraciones y viajeros pegados a la pantalla cada día, las estaciones de Metro de Madrid se transformaron en estudios de grabación varias veces a lo largo del año pasado. En 2025, el suburbano acogió un total de 23 rodajes con más de 1.200 profesionales detrás, que sumaron cerca de 200 horas de grabación en distintos espacios. La Comunidad de Madrid afianza estas instalaciones como uno de los principales enclaves para la industria audiovisual.

“Los rodajes empiezan con una localización. La empresa especializada nos solicita rodar en algún espacio en concreto, ya sean paradas u otros de tipo industrial o ferroviario. Las necesidades se van cuadrando hasta tener un timing perfecto de cuándo y cómo quieren rodar. Si son dentro de un tren o en un andén, tenemos un espacio de tiempo muy breve, entre las 2:30 y las 5:00 de la madrugada, que es cuando los trenes no están circulando. Por tanto, tenemos que trabajar muy estrechamente con ellos, siempre buscando la armonía con nuestros 2,2 millones de viajeros diarios. Es complicado encontrar el equilibrio entre el arte y el día a día”, explica Álvaro Ruiz, responsable del área de servicios al cliente de Metro Madrid.

Entre las producciones más relevantes destaca la versión cinematográfica de Ceniza en la boca, adaptación de la obra de Brenda Navarro. Para ello, el director -y actor-mexicano escogió la estación de Barrio del Pilar como uno de los múltiples escenarios donde transcurre este drama, filmado entre Madrid, Barcelona y Ciudad de México.

"Cada rodaje, un mundo"

También Fernando González Molina, natural de Pamplona, rodó en la estación de Núñez de Balboa varias escenas de Mi querida señorita, proyecto vinculado a Los Javis y con guión de Alana S. Portero. En ese mismo enclave, también Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero grabaron las secuencias de la serie Grande de España, protagonizada por el malagueño Antonio de la Torre, quien interpreta a Leandro, un marqués empeñado en lograr el título nobiliario que da nombre a la ficción.

Imagen de uno de los rodajes cinematográficos en el suburbano madrileño. / COMUNIDAD DE MADRID

Por otro lado, la estación morada de Herrera Oria se consolidó como otro de los focos audiovisuales del año al albergar el rodaje de La última canción, dirigida por la catalana María Lorente Becerra. Junto a la estación de Paco de Lucía, en la misma línea 9, también fue escenario de la comedia de acción La maleta, de Carlos Therón, además de acoger escenas de Los Protegidos, bajo la dirección de Oriol Ferrer, y de la tercera temporada de El Inmortal.

“Cada rodaje es un mundo. Siempre piden cosas nuevas, cosas que aprendemos para siguientes proyectos. Lo más curioso que hicimos el año pasado fue rodar con animales domésticos en Metro. Fue todo un reto, pero es curioso trabajar con ellos. Dos días antes, estos ejemplares ya estaban con nosotros en las instalaciones, con algo de comida, poca luz y poco apenas ruido para que se adecuasen a un medio que para ellos era extraño. Así conseguimos que el día de rodaje fuese ameno para ellos. Saldrán en una serie próximamente”, suma Ruiz.

Campañas publicitarias

La dimensión internacional del suburbano de la capital también se vio reforzada en 2025 con la llegada de producciones extranjeras. The Walking Dead: Daryl Dixon grabó en el antiguo pasillo de Noviciado y en la estación de Plaza de España, adaptadas para recrear escenarios de estética apocalíptica. De igual manera, Has Fallen 2 rodó varias secuencias en la estación de Estadio Metropolitano.

Más allá del cine, el sector publicitario también optó por grabar algunas campañas bajo tierra, literalmente. Marcas como Oysho, L’Oréal, Bosch, BBVA, Fotocasa o Airbus eligieron sus instalaciones para desarrollar acciones que combinan imagen, movilidad y modernidad. El servicio regional facilita la realización de estos rodajes garantizando la seguridad, la coordinación técnica y el mantenimiento del servicio habitual, con soluciones adaptadas a las necesidades de cada proyecto.