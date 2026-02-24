El Mercado de San Miguel, de nuevo en marcha: qué cambia (y qué no) tras la remodelación

En Madrid, el hambre ya no se organiza por barrios sino por planes. Un día te das una vuelta por un estadio convertido en distrito gastronómico —el Bernabéu Market abrió el 4 de noviembre de 2025— y al siguiente vuelves al kilómetro cero del picoteo moderno: el Mercado de San Miguel.

San Miguel ha reabierto recientemente tras un parón obligado por trabajos de mejora estructural y conservación patrimonial. La intervención forma parte de un plan por fases que arrancó en 2023 y que en esta etapa se ha centrado en la cimentación interior, buscando asegurar la estabilidad del edificio y su continuidad como icono gastronómico del centro.

El mercado bajó la persiana el 7 de enero de 2026 para acometer esas obras, descritas desde la propia gestión como una "pausa" para proteger su legado. La idea de esta reapertura no es reinventarse, sino volver a lo que funciona: recuperar el pulso completo del mercado y reactivar ese recorrido por la despensa española —del marisco al ibérico, del queso a la barra de vinos— que lo convirtió, desde su etapa gastronómica, en parada casi obligatoria.

Y, como en toda reapertura con público fiel, hay una pregunta que sobrevuela el vidrio y el hierro: ¿qué hay de nuevo? A veces, la novedad no es un puesto recién llegado, sino lo que cambia cuando un clásico se actualiza por dentro.

Arzábal, en modo "Market": cocina propia y pinchos exclusivos

Entre los nombres que vuelven a colocarse en primera línea está Arzábal, que afronta esta nueva etapa desde una mezcla de orgullo y responsabilidad. Lo dicen sin rodeos: "Para nosotros es un orgullo pertenecer y ser parte muy importante dentro de uno de los mercados más importantes del mundo", responden los dueños y fundadores del Grupo Arzábal, Iván Morales y Álvaro Castellanos a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Su concepto de "Arzábal Market" baja su ADN a formato mercado: "esa calidez en cada bocado, esa chispa en el servicio, esa búsqueda de la excelencia". No es un "copia y pega" de otros espacios del grupo, insisten, sino una adaptación pensada para el ritmo San Miguel: "Es un espacio muy singular en el que hemos adaptado nuestra cocina y servicio sin perder nada de esa esencia arzabalera".

Producto, temporalidad y una carta con guiños propios

En la propuesta, el producto manda: "Es fundamental trabajar siempre con producto de primera calidad". Y, además, habrá terreno para la exclusividad: "Hay platos en formato de pincho que se piensan y se elaborarán exclusivamente para el mercado". En un entorno donde muchas barras se apoyan en el montaje rápido, Arzábal subraya lo que consideran su ventaja competitiva: "La primera diferencia es que tenemos cocina y elaboramos allí". Dicho en castellano castizo: se nota. En textura, en temperatura y en ese olor a cocina de verdad que te engancha antes de mirar el cartel. La propuesta líquida se apoya en vino y cerveza, pero con un guiño estacional: "Se incorporará algún cóctel en formato frozen que funcionará muy bien con el calor de la capital". San Miguel, ya se sabe, es también termómetro: cuando sube la temperatura, sube la sed.

En un mercado con vocación global, Arzábal pone el acento en un deseo muy de ciudad: que San Miguel no sea solo postal. "Esperamos que vuelva a ser un referente no solo para el cliente extranjero, sino un sitio habitual para el público local", sostienen.

Y ahí está el hilo conductor de esta reapertura: San Miguel vuelve a abrir para seguir siendo San Miguel, pero con la trastienda (y los cimientos) a punto para aguantar el ritmo. Porque Madrid no se cansa de descubrir lugares nuevos… pero cuando recupera un clásico, lo celebra como se celebran aquí las buenas noticias: de pie, con una copa en la mano y algo rico en la otra.

La vuelta al mercado, puesto a puesto: un paseo con antojo (y sin mapa)

Si algo tiene el Mercado de San Miguel cuando vuelve a ponerse en marcha al completo es que no hace falta escoger: aquí el plan es dejarse llevar. Entras por un lado pensando en un pincho rápido y sales por el otro con la sensación de haber dado la vuelta a España, y a medio mundo, en formato bocado. Tras la reapertura, el mercado recupera ese juego de tentaciones donde cada parada te obliga a improvisar el siguiente "solo uno más".

Para abrir boca, Albóndigas San Miguel convierte un clásico en formato paseo: raciones personalizables, salsas artesanas y toppings con punto gamberro. A dos pasos, La Hojaldrería tira de horno y de crujiente: hojaldres salados y dulces, quiches, danish de temporada y croissants rellenos para quienes creen que el mejor aperitivo empieza con mantequilla.

Daniel Sorlut (ostras y caviar): historia con sabor a mar. La casa nació en 1930, cuando George Sorlut fundó su ostrería y excavó a mano las "claires" donde se termina la crianza. Hoy, en su puesto del mercado, sirven cuatro tipos de ostras (Fine de Claire MO, Spéciale de Claire MO, Fine de Claire Label Rouge MO —la "ostra verde"— y la Spéciale Daniel Sorlut) que llegan a diario para asegurar frescura. Además, suman caviar Petrossian y maridajes de vino y champagne francés seleccionados por su sumiller.

El mercado también se pone viajero. Sra. Lee acerca el dim sum en clave castiza con rellenos que van del rabo de toro al langostino con tinta; y Sr. Chan se mueve por Hong Kong, Corea o Japón con propuestas tipo finger food, pensadas para compartir sin ceremonia.

Para los muy de barra y caña, Cervezas DAMM es parada obligada: cerveza recién tirada, sin rodeos. Y si lo tuyo es comer con las manos (y con alegría), Las Brochetas de Alcaravea pone el producto a la brasa en formato cómodo: pulpo, carne, alcachofas, champiñones… el tipo de puesto que te convence con el olor antes que con el cartel.

Los devotos del mar tienen varias razones para demorarse. TATUN se presenta como santuario del atún rojo salvaje de almadraba —con bocados como tacos, tiraditos o jamón del mar—, mientras Martín Tenazas (del universo El Señor Martín) convierte el crustáceo en protagonista, con una estética más taberna marinera y una carta que se renueva durante el año.

Y para quien entiende el aperitivo como religión, hay altares. La Spritzeria juega en la liga del Aperol (y macerados frutales); y La Hora del Vermut despliega grifos, referencias, banderillas, gildas y aceitunas aliñadas, con esa sensación de que aquí el solo una nunca es solo una.

En clave dulce (o de desayuno a cualquier hora), Madreamiga lleva su panadería y pastelería artesana con cafés, bollería y helados —con guiños a la sostenibilidad y al aprovechamiento—, el tipo de parada que funciona tanto para rematar como para empezar.

Los carnívoros tienen bandera propia: Prrimital aterriza como declaración de intenciones, con street food cárnico y cortes de vaca vieja, buey o razas seleccionadas para mancharse las manos sin culpa. Y si prefieres el mundo lácteo, QUESOBA propone tablas, pinchos y una selección de quesos artesanos con rotación constante, para que cada visita sea distinta.

En el capítulo copa en mano, Pinkleton & Wine es puro disfrute para winelovers: una bodega con más de 200 referencias por copa, champagnes y un guiño destacado a los vinos de Jerez, con sumilleres listos para afinar la elección.

Y sí, también hay espacio para el espectáculo del producto: Crab Crab Crab convierte el king crab en experiencia —tamaños, salsas, tartares, formatos—, y Baolé trae el universo bao con rellenos que cruzan Asia e Iberia (cochinita, jamón, quinoa…).

Para quien quiere un clásico madrileño con brisa del sur, el carrito de El Señor Martín remata la ruta con fritura andaluza y bocata de calamares. Y si lo que necesitas es un respiro healthy, Felixia funciona como oasis de fruta en su punto: zumos, mojitos y raciones listas para seguir paseando.

También hay guiños muy de mercado, de los que sostienen el relato del producto: Morris, con pescados y mariscos recién llegados (pulpo, percebes, vieiras…); y propuestas que mezclan tradición y tecnología como Picolisto, que presume de tortillas individuales hechas al momento en menos de 90 segundos, con huevo premium y patata seleccionada.

Y en ese zigzag de barras, aromas y colas rápidas, el Mercado de San Miguel vuelve a hacer lo que mejor sabe: convertir el centro de Madrid en un menú degustación sin protocolo.