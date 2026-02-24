Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Madrid subvencionará proyectos de investigación biomédica

El Pleno ha aprobado por unanimidad crear una línea específica de ayudas especialmente dirigida a la investigación del cáncer de páncreas

El Instituto de Investigación del 12 de Octubre, acreditado como Centro de la Fundación Científica de la AECC. El Instituto de Investigación del Hospital público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid (i+12) ha recibido la Acreditación como Centro de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), por ser un centro de investigación de excelencia.

Héctor González

Héctor González

Madrid

En un pequeño paréntesis de conformidad dentro de un Pleno de Cibeles marcado, una vez más, por la disensión, los cuatro grupos municipales han aprobado por unanimidad que el Ayuntamiento de Madrid cree una línea específica de ayudas a la investigación biomédica.

Propuesta por la concejala de Vox Arantxa Cabello, la iniciativa plantea que estas subvenciones se dirijan especialmente a la investigación del cáncer de páncreas; así como que el Consistorio impulse una estrategia de "fomento del mecenazgo científico" en la capital.

Cabello ha justificado la iniciativa al considerar que supone una gran oportunidad" para "no dejar tirado" al investigador Mariano Barbacid y a su equipo, que trabajan "extraordinariamente" en este terreno.

"Claro que no vamos a solucionar el problema, pero es para tomar conciencia, hacer algo y nosotros con este presupuesto tan fabuloso que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid creo que sí que podemos aportar", ha señalado la edil escogida por Vox para sustituir al 'rebelde' Javier Ortega Smith.

Por parte del PP, el concejal Ángel Niño ha recordado que el Consistorio ya apoya a la ciencia con medidas como la creación del Distrito de la Ciencia en Chamartín o los Premios de Transferencia Tecnológica. Desde el PSOE y Más Madrid han señalado que PP y Vox "atacan" a las universidades y han advertido de que "cuando se recorta que en la universidad se pone en riesgo la investigación sobre un nuevo tumor".

