NUEVA FLOTA

Madrid refuerza sus residencias públicas con 12 nuevos vehículos adaptados para mayores y personas con discapacidad

El Gobierno regional invierte más de 600.000 euros en una nueva flota para facilitar traslados a citas médicas, gestiones y actividades de ocio; la AMAS alcanza los 49 vehículos

La Comunidad de Madrid incorpora 12 nuevos vehículos adaptados para el traslado de personas mayores y con discapacidad de las residencias públicas.

La Comunidad de Madrid incorpora 12 nuevos vehículos adaptados para el traslado de personas mayores y con discapacidad de las residencias públicas. / Comunidad de Madrid

Paula Correa

Madrid

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha presentado este martes la nueva flota en la Residencia de Mayores Manoteras, ubicada en el distrito madrileño de Hortaleza. Dávila ha señalado que estos recursos "no son solo un medio de transporte, sino una herramienta clave para fomentar su autonomía e integración social. Por eso, desde el Ejecutivo autonómico seguiremos apostando por acciones como esta, que permiten ofrecer una atención social cada vez más cercana y de mayor calidad".

Los nuevos automóviles cuentan con siete plazas y permiten el traslado de una persona en silla de ruedas. Están equipados con transmisión automática, cristales tintados para preservar la intimidad de los ocupantes, cámara de visión trasera y sistema de vigilancia de ángulo muerto.



La Comunidad de Madrid incorpora 12 nuevos vehículos adaptados para el traslado de personas mayores y con discapacidad de las residencias públicas. / Cedida

Su función será facilitar los desplazamientos de los usuarios de los centros públicos gestionados por AMAS para realizar trámites administrativos, acudir a consultas médicas o participar en actividades culturales y de ocio.

Distribución por centros

Los vehículos se distribuirán entre las residencias de mayores Manoteras, Doctor González Bueno, Nuestra Señora del Carmen y Vista Alegre, en Madrid capital, así como en las de Alcorcón, La Cisneros (Alcalá de Henares), Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias.

También prestarán servicio en los centros para personas con discapacidad intelectual Dos de Mayo, en el distrito de Hortaleza, y Arganda (Arganda del Rey), además de en los centros ocupacionales de Barajas y Carabanchel, ambos en la ciudad de Madrid.

Con esta adquisición, la Agencia Madrileña de Atención Social amplía su flota hasta alcanzar los 49 vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. El parque móvil está integrado por las 12 nuevas unidades, cuatro microbuses de 22 plazas, un vehículo de gran capacidad con 14 plazas, 27 de nueve plazas y cinco turismos.

