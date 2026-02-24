Más Madrid y PSOE presionarán al Ayuntamiento en el Pleno por las reiteradas polémicas con la Policía Municipal

Las aguas bajan revueltas en el seno de la Policía Municipal de Madrid de un tiempo a esta parte. El cese la semana pasada de su director general, Pablo Enrique Rodríguez, no ha sido suficiente para la izquierda madrileña, que en el Pleno que se celebra este martes en Cibeles presionará al Ayuntamiento para exigir más responsabilidades por las reiteradas polémicas que han salpicado al Cuerpo local en los últimos años.

En el ojo del huracán desde que el coche en el que viajaba el día del apagón se vio involucrado en el atropello a una menor, la nueva controversia con las oposiciones ha precipitado la decisión de prescindir de sus servicios. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, justificó esta destitución por la necesidad de comenzar una "nueva etapa" después de los últimos siete años en los que se ha "dato la vuelta" a una policía que se encontraba "bajo mínimos".

"Creemos que es hora de dar un nuevo impulso dentro de la policía", afirmó la número 2 del Consistorio en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada el jueves, en la que aseguró que el despido "no tiene absolutamente nada que ver" con el lío de las oposiciones y trasladó su agradecimiento a Rodríguez por "los servicios prestados en estos casi siete años que ha estado al frente de la Policía Municipal".

Para Más Madrid, no obstante, no hay nueva etapa posible si su "responsable política directa" continúa en el cargo. La formación liderada por Rita Maestre ha registrado una moción de urgencia para exigir de Sanz. Según el escrito, la gestión de la vicealcaldesa ha estado "marcada por diversas y graves controversias y escándalos" relacionados con Rodríguez, al que ha "venido protegiendo" hasta ahora. Su continuidad, denuncia el líder de la oposición, resulta "incompatible" con el "deterioro de la reputación" que ha sufrido la Policía Municipal.

Es "urgente e imperativo" que el Pleno "revoque la confianza depositada" en la delegada, subraya Más Madrid. La iniciativa reclama también que las autoridades municipales "asuman la responsabilidad política" por la dirección de las fuerzas de seguridad; así como que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ponga en marcha un modelo de rendición de cuentas "más transparente y riguroso para la gestión de mandos policiales", con mecanismos claros de evaluación y responsabilidad política.

Menos expeditiva, aunque también firme en la búsqueda de explicaciones, se mostrará la bancada socialista. El concejal Enrique Rico preguntará a la titular de Seguridad y Emergencia acerca de qué medidas piensa adoptar el Área para "proteger el prestigio" del Cuerpo local tras las irregularidades denunciadas en los nombramientos de las promociones 54 y 55. Ya la semana pasada, tras conocerse el cese del director general, Rico declaró que su grupo no iba a renunciar a "seguir pidiendo la verdad" sobre este cese que llega "tarde" y forzado por la "presión política" de la oposición.

Las polémicas sobre los nombramientos de las promociones 54 y 55 de la Policía Municipal de Madrid giran, principalmente, en torno a cómo se cerraron los resultados de los procesos selectivos. Tras suspender, varios aspirantes de la 54 denunciaron que habían quedado excluidos por un error en el baremo de puntuación de la prueba psicotécnica y de personalidad. Los tribunales les dieron la razón y obligaron al Ayuntamiento a incorporarles, cosa que este hizo agrupándoles con la siguiente, la 55, sin tener en cuenta la antigüedad reconocida.

Con el asunto todavía coleando, varias decenas de opositores denunciaron la semana pasada nuevas supuestas irregularidades en la promoción 56 tras quedarse fuera en la fase del examen psicotécnico con unos criterios que consideran injustos. Los afectados consideran que la nota de corte del psicotécnico, fijada en 8,7, es injusta y está excluyendo a aspirantes con “altísimo nivel de preparación”. En paralelo, cuestionan una “llamativa concentración” de notas 10 vinculadas a una academia concreta formada por exaltos mandos del Cuerpo.