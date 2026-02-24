SENTENCIA
El delegado del Gobierno en Madrid exige a Ayuso que deje de "zancadillear" a los madrileños y aplique la Ley de Vivienda tras tumbar el TC su recurso
Francisco Martín insta a la Comunidad de Madrid a “dejar de zancadillear” y aplicar la norma para congelar los alquileres
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha exigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "deje de de zancadillear" a los madrileños para hacer oposición al Gobierno de España y aplique la Ley de Vivienda.
En un audio remitido a los medios, según recoge Europa Press, Martín ha reaccionado así después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra esta norma estatal.
El delegado ha subrayado que es la "cuarta vez" que el TC avala la constitucionalidad de la Ley de Vivienda, una norma que, a su juicio, además "funciona". Por ello, ha reclamado de nuevo a la presidenta madrileña que la aplique "para que se puedan congelar el precio de los alquileres y así se pueda facilitar el acceso a la vivienda a los madrileños y madrileñas".
Desde la Delegación del Gobierno en Madrid, fuentes del organismo han destacado que el fallo del tribunal de garantías respalda los mecanismos de intervención del mercado previstos en la ley para "preservar la función social de la vivienda y combatir la especulación".
"Harían un favor al interés general si aparcaran sus intentos de zancadillear la acción del Gobierno y se sumaran a las soluciones, aprovechando todas las herramientas a su alcance", han añadido desde la Delegación.
