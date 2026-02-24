Madrid blinda el Noviciado de las Damas Apostólicas y lo transformará en residencia de estudiantes en Chamartín

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado provisionalmente el proyecto para blindar y establecer las condiciones urbanísticas que permitirán la revitalización del Noviciado de las Damas Apostólicas, situado en el paseo de La Habana, 198, en el distrito de Chamartín. El expediente, impulsado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, queda ahora pendiente de la aprobación definitiva por parte del Gobierno regional.

Con este trámite, se modificará el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997 para catalogar las edificaciones y el jardín de interés existentes en la parcela, tras su declaración como Bien de Interés Patrimonial, y se creará el Área de Planeamiento Específico (APE) 05.32 Noviciado.

Infografía de las cubiertas de las Damas Apostólicas. / Ayuntamiento de Madrid

Protección y nuevo desarrollo

La parcela, de 16.848 metros cuadrados y de titularidad privada, alberga dos edificaciones rectangulares. El edificio principal, el antiguo Noviciado e Iglesia de las Damas Apostólicas, cuenta con aproximadamente 4.744 metros cuadrados construidos distribuidos en tres plantas y dos patios interiores ajardinados. Presenta un estado de conservación deficiente y zonas demolidas. El edificio anexo o Pabellón de Portería, de unos 183 metros cuadrados construidos y dos plantas, tiene acceso directo desde el paseo de La Habana y no ha sufrido demoliciones, según indica el propio consistorio madrileño a través de un comunicado.

La modificación del planeamiento facilitará la transformación de este espacio, abandonado desde 2009, en una residencia de estudiantes con uso dotacional educativo y zonas verdes asociadas, con el objetivo de impulsar la revitalización del entorno. El proyecto contempla la reconstrucción del Noviciado y del Pabellón de Portería de acuerdo con el diseño original del arquitecto madrileño Críspulo Moro Cabeza.

Recreación del convento Damas Apostólicas. / Ayuntamiento de Madrid

Condiciones urbanísticas y jardín protegido

La iniciativa persigue tres objetivos principales: incluir ambos edificios en el Catálogo de Edificios Protegidos con nivel 2 grado estructural, extender la catalogación al conjunto de la parcela e integrar los terrenos situados al oeste y sur, así como los patios del Noviciado, en el Catálogo de Parques y Jardines de Interés.

En las zonas norte y este de la finca se establecen condiciones específicas: respeto a los ejes históricos que estructuran la parcela; mantenimiento de un espacio libre perimetral que permita la deambulación y la percepción del conjunto; y una separación mínima respecto al Noviciado igual a su altura en la cara norte y de 20 metros en la cara este, para preservar vistas y perspectivas.

Las nuevas edificaciones previstas deberán respetar una altura máxima de dos plantas sobre rasante en la parte este y de tres en la zona norte, contar con cubierta plana y ajardinada y mantener una relación geométrica con el edificio principal. Además, se exigirá un espacio libre sin edificar que favorezca el recorrido peatonal.

Recreación plaza este y principal Damas Apostólicas. / Ayuntamiento de Madrid

El jardín protegido ampliará su superficie hasta los 3.868 metros cuadrados. Se conservará el arbolado existente y se habilitarán nuevas zonas para la plantación y el trasplante de ejemplares.

Un conjunto con historia

El origen del conjunto se remonta al proyecto redactado en 1928 por Críspulo Moro Cabeza, arquitecto madrileño formado en el eclecticismo y autor de obras como el Cine Doré (1922). El diseño incluía el Pabellón de Portería, de estilo neomudéjar y dos plantas, y el edificio del Noviciado o Patronato, de tres plantas, aunque la ejecución final difirió del proyecto inicial.

Durante la Guerra Civil, en 1936, el inmueble fue desalojado y utilizado como albergue infantil. La iglesia sufrió daños, fue reparada y reinaugurada en 1943. En las décadas posteriores perdió su función original de noviciado, aunque mantuvo usos vinculados a la vida espiritual. En 1968 se reformó el interior de la iglesia y en los años ochenta se dividió interiormente para habilitar más habitaciones.

El conjunto no contaba con protección en el Catálogo de Edificios Protegidos del PGOUM de 1997. En 2006 se aprobó un estudio de detalle para ordenar volúmenes edificables y autorizar un ático adicional, que no se ejecutó. En 2010 se solicitó una licencia de demolición total, concedida en 2011 y prorrogada hasta junio de 2013, sin que llegara a materializarse.

En junio de 2017 se presentó una declaración responsable para demoler las edificaciones y se iniciaron los trabajos, que fueron paralizados tres días después por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico. La declaración fue declarada ineficaz por la Agencia de Actividades municipal. Posteriormente, la Justicia señaló que las obras se ajustaban a la legislación regional.

El actual proyecto se enmarca en la Declaración de Bien de Interés Patrimonial aprobada en 2021, en ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2019 que amplió la protección respecto a la declaración previa de 2018.