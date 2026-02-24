DENUNCIA CONTRA EL CANTANTE
El cantante madrileño Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por señalarle como abusador sexual
Insta un acto de conciliación para que rectifique sus manifestaciones en redes y entrevistas televisivas
El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por señalarle como abusador sexual en relación con la denuncia --archivada ahora hace un mes-- que presentaron contra él dos extrabajadoras por presunta agresión sexual y trata. La defensa del artista, que ejerce el abogado José Antonio Choclán, ha interpuesto una solicitud para la celebración de un acto de conciliación en el que reclama que la líder de Sumar reconozca expresamente el daño producido" y "rectifique las manifestaciones realizadas, en idénticos medios y franja horaria".
Esta petición, previa a la presentación de una querella por injurias, no fija una cantidad para ser indemnizado, pero en el caso de que el procedimiento siga adelante el cantante quiere que el importe compense "prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso. ".
Según el texto de la reclamación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Díaz habría atribuido al artista en redes sociales de manera directa la condición de “abusador sexual”, de tener a trabajadoras en régimen de “esclavitud” y tener una “estructura de poder basada en la agresión permanente”-
Al día siguiente, en una comparecencia en TVE, no solo no se retractó de tales manifestaciones, sino que se ratificó en las mismas, ampliando las expresiones proferidas contra el artista aduciendo que “se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”, agrega la demanda.
