De hospitales a ayuntamientos: la madrileña que lleva la IA al día a día y aspira al Princesa de Girona

Huesca ha abierto el Tour del Talento 2026 con un foco claro en el emprendimiento joven y la inteligencia artificial. La ingeniera madrileña Natalia Rodríguez Núñez-Milara, fundadora de Saturno Labs, premio nacional de innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a manos de SS.MM. los Reyes y una de las cinco finalistas del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tras presentar su proyecto en la Escuela Politécnica Superior (Universidad de Zaragoza), en la jornada inaugural del programa. La cita sirve como antesala del anuncio de la ganadora, previsto para este martes en el Palacio de Congresos de Huesca, en el marco del Princesa de Girona CongresFest, un acto presidido por S.M. la Reina con charlas, coloquios y música en directo.

En 2024, recibió el premio nacional de innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a manos de SS.MM. los Reyes / Instagram | @natijauskas

¿Qué problema concreto resuelven en Saturno Labs y por qué era necesario crear un laboratorio de innovación y no una startup clásica?

Veía un hueco muy claro en el mercado. Si una organización necesita desarrollar tecnología compleja, suele encontrarse con tres vías: universidad, startup clásica o gran consultora/tecnológica. Y cada una tiene límites. En la universidad, el enfoque suele ser más académico y no siempre se traduce bien en producto. En una startup al uso, por el modelo de financiación, lo normal es que se centre en un producto cerrado: si encaja, perfecto; pero si el problema es mayor o requiere piezas distintas, se termina comprando un puzle de soluciones que no resuelve el todo. Y en grandes consultoras o tecnológicas, con frecuencia la calidad del desarrollo no es la que se necesita. Saturno Labs nació en 2019 para cubrir ese hueco: ser el partner ideal para empresas grandes e instituciones cuando quieren ir un paso más allá. Hasta el día de hoy que ya somos una scale up.

¿Cuál es el segundo eje que define a Saturno Labs?

El impacto. Utilizar la tecnología para hacer el bien a escala. Nos centramos en proyectos que puedan crecer y ayudar a mucha gente, y para eso es clave trabajar con quienes tienen acceso real a los usuarios y capacidad de implantar soluciones: farmacéuticas, gobiernos, hospitales… Nuestra llegada a las personas no suele ser directa, sino a través de alianzas y clientes. Hoy estamos en ocho países, con muchos proyectos, y cada uno resuelve una problemática concreta dentro de su sector.

Natalia Rodríguez, la fundadora madrileña de Saturno Labs. / Cedida

Cuando dice "nuestra IA", ¿qué hace exactamente y para quién está pensada?

Hemos construido una metodología de creación de productos que nos permite abordar problemas muy distintos. En salud, por ejemplo, podemos investigar con una farmacéutica una patología concreta, ir al fondo de la enfermedad y diseñar cómo apoyar al paciente. Un caso claro es el seguimiento del paciente oncológico en hospitales públicos: una herramienta tipo WhatsApp o Telegram que acompaña al paciente entre consulta y consulta. Si una persona está con quimio o radioterapia, el médico no la ve todos los días; ahí la tecnología sirve para dar soporte, prevenir efectos secundarios, detectar señales antes y derivar antes.

Ha señalado que Saturno Labs ya ha ayudado a un millón de personas. ¿Cómo se alcanza un impacto de ese tamaño?

Para mí, una de las cosas más difíciles y a la vez más satisfactorias ha sido lograr presencia en el sector público. El camino suele ser: primero se hacen proyectos con grandes empresas, se demuestra que funciona, y después se llama a la puerta de administraciones para que esa solución tenga sentido como servicio público. Ahora estamos en planes nacionales y en hospitales públicos. Y me hace especial ilusión que tecnologías nuestras hayan llegado a servicios públicos: se han abierto pliegos y contratos basados en soluciones nuestras que hoy están disponibles de forma gratuita para mucha gente. Eso es muy potente.

¿Ese seguimiento oncológico ya está implantado en hospitales de Madrid?

Sí. Hemos trabajado en el 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Getafe y Fuenlabrada, entre otros.

En salud y accesibilidad, ¿qué barrera concreta están ayudando a superar ahora mismo y cómo se integra en el día a día?

La integración es clave: si no se incorpora a rutinas reales, no sirve. Por eso trabajamos con hospitales, ayuntamientos y entidades que ya están en el día a día de la gente. En Madrid, además de proyectos de salud, hemos hecho iniciativas vinculadas a personas mayores que viven solas, y también trabajos con el Ayuntamiento de Madrid, que es uno de nuestros mejores clientes. Hemos desarrollado soluciones muy diversas: desde proyectos más sociales hasta herramientas para hacer más eficiente la gestión interna de concejalías o mejorar el acceso a la información de forma más inclusiva para personas con discapacidad.

¿En qué otros sectores trabajan actualmente?

Estamos en Administración Pública, Deporte Profesional, Salud y Social —para nosotros hay diferencia: salud es la parte clínica, hospitales y farma; social es tercer sector, fundaciones, organizaciones—. Además, nos hemos metido en Medios de Comunicación, Lujo, Sector Legal y estamos abriendo Hospitality, que es hoteles y turismo.

¿Por qué diversificar tanto?

Porque nos llaman cuando buscan innovación de verdad, algo que vaya más allá de lo estándar. Diversificar nos da solvencia y reduce el riesgo de depender de un único producto o sector. Y, a la vez, nos permite reinvertir más en iniciativas de impacto social.

Fotografía de Natalia Rodríguez en una entrevista con Efeminista. / EFE/Laura de Grado

Han recibido muchos reconocimientos. ¿Qué han supuesto y qué significa ahora estar entre las finalistas del Princesa de Girona CreaEmpresa 2026?

Los premios han sido un proceso gradual: notoriedad, credibilidad, puertas que se abren. Hemos recibido más de treinta reconocimientos entre los de la empresa y los míos. Para mí, uno de los hitos fue el Premio Nacional de Innovación del Ministerio de Ciencia, que es de los más importantes en España y lo entregan los Reyes. Y los Princesa de Girona son otro de los grandes reconocimientos del país.

Además, he sido finalista recientemente también en otra categoría vinculada a impacto social. Estar ahí, incluso compitiendo con ONG, dice mucho del impacto que puede generar una empresa.

Si ganara el Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, ¿cuál sería el siguiente paso inmediato para Saturno Labs en 2026? ¿En qué pondría el foco?

Lo usaría como palanca para acelerar dos cosas: seguir consolidando alianzas con instituciones que nos permitan llegar a más gente en su día a día, y reforzar iniciativas de impacto —como programas de formación— aprovechando el momento de estabilidad y solidez que tenemos, ahora estamos poniendo en marcha la primera edición de un programa para chicas STEM. Queremos hacer más y contarlo mejor para que llegue donde tiene que llegar.

En esos programas de formación, ha adelantado un plan de becas para chicas STEM. ¿En qué consiste y cuáles son los requisitos de acceso?

Vamos a lanzar un programa de 100.000 dólares para impulsar que más chicas estudien STEM. Cubriremos formación en programación y, además, plantearemos retos con empresas y organizaciones. No será un evento puntual: queremos acompañarlas durante meses, mejorar su empleabilidad y facilitar que las empresas puedan incorporar ese talento. Lo estamos preparando con socios como Amazon Web Services y otros, y esperamos anunciarlo en dos o tres semanas. En cuanto al perfil, estamos cerrando requisitos, pero la idea es que se dirija a chicas universitarias o de FP con una base técnica —no necesariamente profunda— para aprovechar el programa. El número de becas aún está por definir: estamos valorando si damos más apoyo a menos chicas o si lo estructuramos por equipos de 3 a 5 para retos más complejos. También queremos sumar a más empresas para ampliar presupuesto y convertirlo en una iniciativa anual.

Otros proyectos finalistas

Junto a Saturno Labs, el premio reúne cinco perfiles que dibujan un mapa diverso de innovación aplicada:

Patricia Aymà Maldonado (Òdena, Barcelona, 1993) . Biotecnóloga y cofundadora, presidenta y CTO de Benviro , impulsa bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos mediante procesos biotecnológicos, con actividad industrial y colaboración con compañías de distintos sectores.

. Biotecnóloga y cofundadora, presidenta y CTO de , impulsa bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos mediante procesos biotecnológicos, con actividad industrial y colaboración con compañías de distintos sectores. Elena Martínez Martínez (Orense, 1998) . Oceanógrafa y cofundadora/CTO del Grupo SOS (SOS Biotech y SOS Carbon), trabaja en tecnologías para transformar residuos marinos en bioproductos sostenibles, combinando restauración ambiental y empleo en comunidades costeras.

. Oceanógrafa y cofundadora/CTO del (SOS Biotech y SOS Carbon), trabaja en tecnologías para transformar residuos marinos en bioproductos sostenibles, combinando restauración ambiental y empleo en comunidades costeras. Carla Maté Goldar (Palencia, 1992) . CEO y cofundadora de D-Sight , spin-off del Vall d’Hebron Research Institute (VHIR), desarrolla tratamientos neuroprotectores en forma de colirio para prevenir ceguera asociada a retinopatía diabética y glaucoma.

. CEO y cofundadora de , spin-off del Vall d’Hebron Research Institute (VHIR), desarrolla tratamientos neuroprotectores en forma de colirio para prevenir ceguera asociada a retinopatía diabética y glaucoma. Beatriz de los Mozos Velasco (Valladolid, 1991). Fundadora de Flabelus, ha impulsado una marca con producción en España y presencia internacional, combinando expansión y fabricación artesanal.

El galardón reconoce la trayectoria de jóvenes con liderazgo y compromiso capaces de impulsar cambios positivos en la sociedad. Está dotado con 20.000 euros y con la entrega de una reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora (Premio Princesa de Girona Arte 2017). En esta edición, los Premios Princesa de Girona en las categorías Social, Investigación, CreaEmpresa y Arte han recibido 400 candidaturas.