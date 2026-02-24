Getafe recibe 37 propuestas para diseñar el nuevo barrio de La Aviación en terrenos del Ejército del Aire

El Ayuntamiento de Getafe ha informado este martes de que el concurso internacional para la construcción del nuevo barrio de La Aviación, ubicado en terrenos del cuartel militar adquiridos al Ejército del Aire, ha recibido un total de 37 propuestas de proyecto.

Así lo ha señalado la alcaldesa, Sara Hernández, quien considera que esta es una cifra "muy relevante" que señala "la importancia de llevar a cabo una iniciativa de estas características desde cero", según recoge el Ayuntamiento de Getafe en un comunicado.

Un jurado compuesto por profesionales del Consistorio y del Colegio de Arquitectos de Madrid será quien evalúe las propuestas y, finalmente, reduzca a cuatro los proyectos aspirantes, que deberán avanzar en sus proyectos hasta la elección del ganador final.

El proyecto elegido recibirá 30.000 euros y redactará el Plan Reforma Interior, el proyecto de Urbanización y la remodelación del edificio 97. Estos trabajos superan el millón de euros de inversión pública y acelerarán el inicio del desarrollo del barrio.

Desalojo del edificio 92 del acuartelamiento

El Ejército del Aire ha desalojado el edificio 92 del acuartelamiento de Getafe, instalaciones que se cederán a la Universidad Carlos III para su ampliación en la ciudad. Así, las obras del nuevo barrio comenzarán por este edificio.

Además, según una reunión celebrada este mes de febrero, el resto de obras que el Ejército debe realizar para trasladar sus operativos, en las bases de Cuatro Vientos, Torrejón, y en el ámbito no adquirido del Acuartelamiento, está previsto que comiencen este mismo verano.

El concurso plantea un ámbito de 221.000 metros cuadrados, de los que el 65% (unos 143.000 m2) se destinarán al uso residencial con capacidad para hasta 1.500 viviendas, de las que el 70% serán públicas, con un "papel protagonista" para el alquiler municipal.

El diseño del proyecto debe incorporar manzanas abiertas, movilidad sostenible, perspectiva de género, comercio de proximidad y dotaciones públicas, todo ello con el objetivo de construir un barrio "diverso, cohesionado, accesible y preparado" para el futuro.