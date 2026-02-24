Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UNIVERSIDADES

Más formación tecnológica en Madrid: U-tad anuncia nueva sede en la calle Alcalá

U-tad ofrece másters especializados en Arte 2D, Arte 3D, Animación, Ilustración, Videojuegos, VFX, Ingeniería y tecnología o Producción para el entretenimiento digital

Nueva sede de U-tad en Madrid

Nueva sede de U-tad en Madrid / U-TAD

EP

Madrid

U-tad, universidad especializada en Tecnología y Arte Digital, y Sinergia FP han anunciado un acuerdo de colaboración que permitirá a la universidad abrir una nueva sede en la calle Alcalá 253, que comenzará su actividad académica en el curso 2026-2027, según han informado ambas entidades.

La nueva sede estará ubicada en el edificio de Sinergia FP y permitirá que ambas instituciones desarrollen su actividad académica y formativa en un mismo espacio, favoreciendo un entorno educativo en el que convivirán estudiantes de Formación Profesional, másteres y postgrados vinculados a la tecnología, el arte digital y otros sectores estratégicos como Sanidad y Negocios.

Este acuerdo representa el primer paso de una colaboración que permitirá a ambas instituciones explorar futuras vías de cooperación académica, apoyándose en una visión compartida sobre la empleabilidad, la innovación y la necesidad de conectar la formación con las demandas reales del tejido empresarial.

Este nuevo espacio, con más de 3.000 m2 equipados con tecnología avanzada y espacios diseñados para el aprendizaje práctico, acogerá principalmente programas de máster y postgrado, así como otras actividades formativas y académicas.

U-tad ofrece másters especializados en Arte 2D, Arte 3D, Animación, Ilustración, Videojuegos, VFX, Ingeniería y tecnología o Producción para el entretenimiento digital.

La actividad académica de U-tad se desarrollará en horario de tarde, de lunes a viernes de 15.00 a 22.00 horas, y sábados de 09.00 a 15.00 horas, con el objetivo de facilitar la compatibilidad con la actividad profesional y consolidar el perfil de la sede como un espacio especialmente pensado para estudiantes de posgrado y profesionales en activo.

La nueva sede iniciará su programación desde el mes de marzo, con una agenda de actividades, encuentros y Master Classes, abiertas a la comunidad creativa y profesional, con el objetivo de convertirse en un punto de referencia para el talento y la industria en el centro de Madrid.

Esta apertura se enmarca en el modelo educativo de U-tad, basado en una estrecha conexión con la industria, una metodología práctica y un claustro formado por profesionales en activo. U-tad cuenta actualmente con más de 2.700 alumnos, más de 5.000 egresados y una red de más de 2.000 empresas colaboradoras.

