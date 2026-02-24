Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Detenido un joven por ir con un machete de 62 centímetros oculto en el pantalón y saltarse una orden de alejamiento en Vallecas

El hombre fue abordado en las inmediaciones del colegio Nuestra Señora de la Estrella de la capital, al que no se podía acercar

Un hombre con un machete, en una imagen de archivo.

Un hombre con un machete, en una imagen de archivo. / JOSE LUIS ROCA

EP

Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de medida de alejamiento y tenencia ilícita de arma blanca tras ser sorprendido portando un machete de grandes dimensiones en una zona del distrito de Puente de Vallecas a la que tenía prohibido acercarse.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de febrero sobre las 20:45 horas en las inmediaciones del colegio Nuestra Señora de la Estrella, ubicado en la avenida de Albufera de la capital, al que el detenido no podía acercarse por pesar contra él una orden de alejamiento de esta zona, según ha detallado la Policía Municipal de Madrid.

Agentes de paisano realizaban labores de prevención en la zona cuando observaron a un grupo de cuatro jóvenes que, según fuentes policiales, mostraban una actitud sospechosa e intentaban pasar desapercibidos. Los policías detectaron que uno de ellos ocultaba un objeto de grandes dimensiones en la pierna izquierda del pantalón.

Detenido en Puente de Vallecas en posesión de un machete de grandes dimensiones y por saltarse una orden de alejamiento de un colegio

Detenido en Puente de Vallecas en posesión de un machete de grandes dimensiones y por saltarse una orden de alejamiento de un colegio / POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

Tras requerirle la identificación y practicarle un cacheo, localizaron el arma blanca, de 62'5 centímetros de longitud, que le iba desde la cintura hasta mitad de la tibia. La intervención se enmarca dentro de otra actuación de la Policía Nacional por arma blanca realizada ese mismo día por una reyerta entre bandas juveniles.

De hecho, los agentes corroboraron que el machete incautado mostraba restos biológicos que ahora están bajo análisis para determinar una posible relación entre ambos hechos. Mientras tanto, el detenido, un español de 2002, ha sido detenido por saltarse la medida de alejamiento y tenencia ilícita de arma blanca.

