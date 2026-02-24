Confirmado por la Agencia para el Empleo de Madrid: ya está abierta la segunda convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas

El Ayuntamiento, a través de la Agencia para el Empleo de Madrid (AE), ha publicado la segunda convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación de colectivos prioritarios por sus especiales dificultades de acceso al mercado laboral y el mantenimiento del empleo. En línea con la Estrategia de Empleo de la Ciudad de Madrid (2024 - 2027), esta convocatoria está dotada con un millón de euros, destinados a favorecer la contratación de personas en situación de desempleo, que estén empadronadas en la ciudad de Madrid en el momento de la contratación.

Aumentar la duración de la contratación

De acuerdo a los últimos datos recabados por el Servicio Estatal de Empleo, la duración media de los contratos en el pasado año 2024, fue de 45,26 días. Para mejorar estas cifras y aumentar la duración media de permanencia, la convocatoria establece la obligatoriedad por parte de la empresa de realizar una mentorización de al menos un mes desde la fecha de inicio de la formalización del contrato para poder beneficiarse de esta subvención. Además, cada empresa solicitante solo podrá presentar un máximo de diez solicitudes de subvención por nuevas contrataciones indefinidas.

Tienen consideración de colectivos prioritarios las personas desempleadas que sean mayores de 45 años, jóvenes de entre 16 a 29 años, o mujeres / Ayuntamiento de Madrid

Personas destinatarias y requisitos

Aunque se trata de una subvención de carácter general para personas en situación de desempleo, a efectos de esta convocatoria tienen consideración de colectivos prioritarios las personas desempleadas que sean "mayores de 45 años, jóvenes de entre 16 a 29 años o mujeres". El procedimiento y la solicitud pueden consultarse en detalle en la web oficial del Ayuntamiento de Madrid y su proceso de tramitación estará abierto hasta el 15 de noviembre del año en curso o hasta que se agote el presupuesto adjudicado a la convocatoria.

Las cuantías se establecerán a su vez en función de la modalidad de contratación. De esta forma, si la empresa realiza una contratación a jornada completa se podrá optar a 4.000 euros, mientras que el importe será de 2.000 euros si la contratación es por jornada parcial, siempre que esta sea igual o superior a 20 horas semanales.

La convocatoria establece la obligatoriedad por parte de la empresa de realizar una mentorización de al menos un mes / Freepik

Además, esta cuantía se podrá ver incrementada en un 30% si la persona contratada pertenece a alguno de los colectivos prioritarios que contempla la convocatoria, llegando a una cuantía por la contratación de estos perfiles de 5.200 euros por contrato a jornada completa y de 2.600 euros por jornada a tiempo parcial.

Éxito de la anterior convocatoria

De acuerdo a los datos de la AE, en la primera edición de esta convocatoria ejecutada en 2025 se llegaron a tramitar más de 500 solicitudes, de las cuales el 58% de los solicitantes fueron jóvenes de entre 18 y 29 años y el 60% fueron mujeres. Asimismo, el 77 % de las contrataciones realizadas fue a jornada completa.

Con esta inyección de un millón de euros, el Ayuntamiento de Madrid busca continuar con su apuesta por impulsar la contratación indefinida y el mantenimiento en el empleo.