Vuelven los conciertos gratuitos al Museo Lázaro Galdiano: fechas, artistas y cómo verlos en streaming

Madrid vuelve a apostar por la música en directo en formato íntimo con el regreso de 'Los Acústicos del Buenavista', un ciclo que ya se ha convertido en una cita fija para quienes buscan conciertos cercanos, sin grandes artificios y con el protagonismo puesto en la voz, las letras y la conexión con el público.

En un espacio tan especial como el auditorio del Museo Lázaro Galdiano, la propuesta ofrece una experiencia diferente: actuaciones en un entorno recogido, buen sonido y ambiente tranquilo. Desde luego, el plan ideal para descubrir artistas o reencontrarse con ellos en una versión más personal.

Además, el ciclo mantiene uno de sus grandes atractivos a lo largo de los años: la posibilidad de disfrutar de conciertos gratuitos. Para quienes no puedan asistir en persona, también se podrá seguir el evento en directo en YouTube a través de este enlace.

Fecha y hora

'Los Acústicos del Buenavista' vuelve con una nueva tanda de conciertos y estrena su séptima edición el jueves 26 de febrero a las 19:00 horas en el auditorio del Museo Lázaro Galdiano. La propuesta, impulsada por la Junta Municipal de Salamanca, se ha ganado un hueco propio en la agenda cultural de Madrid como uno de los ciclos de música en directo más atractivos del distrito.

El encargado de abrir la temporada será Gonzalo Hermida, músico gaditano reconocido por ofrecer actuaciones muy cuidadas y con gran conexión con el público. Tras años trabajando entre bambalinas como compositor y productor para nombres como Malú, India Martínez o David Bisbal, ha centrado su energía en su proyecto personal. En este concierto, repasará distintos momentos de su carrera y, además, interpretará temas de su trabajo más reciente, 'Bandera Libertad'.

Un ciclo con identidad propia

Por el escenario del ciclo ya han pasado artistas tan diversos como Nacho Campillo, Pablo Carbonell, Aurora Beltrán, Diego Vasallo o Javier Ojeda, y la nueva edición promete mantener ese nivel, incorporando también novedades en la programación. La próxima fecha ya está marcada en el calendario: Kiki Morente tomará el relevo en el siguiente concierto, previsto para el jueves 26 de marzo.