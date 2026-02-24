La Comunidad de Madrid incorpora 91 nuevos agentes forestales y eleva la plantilla un 33,7 % hasta 361 efectivos

La Comunidad de Madrid reforzará su Cuerpo de Agentes Forestales con la incorporación de 91 nuevos efectivos el próximo mes de junio. El aumento elevará la plantilla hasta los 361 profesionales, lo que supone un incremento del 33,7 % respecto a la cifra actual.

Tras superar la fase de oposición, los aspirantes inician ahora un curso selectivo de 420 horas que concluirá el 22 de mayo. La mayor parte de la formación se impartirá en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), en la capital, y también en aulas de la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). El programa combina contenidos teóricos y prácticos. Una vez finalizada esta etapa, los nuevos agentes serán destinados a alguna de las 17 comarcas en las que se organiza el Cuerpo en la región.

Formación especializada en emergencias y medio natural

El itinerario formativo incluye trabajo en equipo, conducción de vehículos todoterreno, gestión de conflictos, defensa personal y funciones de policía judicial. También abarca la peritación de daños a ganado, el manejo de fauna, la toma de muestras de animales muertos, la extinción e investigación de incendios forestales y los primeros auxilios.

La Comunidad de Madrid incorpora 91 nuevos efectivos a su Cuerpo de Agentes Forestales. / Comunidad de Madrid

La parte práctica se desarrollará en distintas localizaciones del medio natural, además de visitas a organismos e instituciones vinculadas a la labor de los agentes forestales. La formación correrá a cargo de personal del propio Cuerpo y de otros servicios de emergencia de la ASEM112, así como de la Administración central.

Funciones y competencias

Los agentes forestales tienen la consideración de Policía Judicial Genérica y Policía Administrativa Especial, por lo que los hechos que constatan y formalizan en actas de inspección y denuncia cuentan con presunción de veracidad. Entre sus funciones se encuentran la vigilancia y custodia en materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, vías pecuarias y espacios naturales protegidos, así como la supervisión del correcto uso de estos entornos.

Además, participan en la defensa frente a plagas o enfermedades que puedan afectar al medio natural, intervienen en la prevención, detección y extinción de incendios forestales y colaboran en la investigación de sus causas. También informan y orientan a los ciudadanos sobre el uso, disfrute y conservación del entorno natural.

Noticias relacionadas

Como el resto de servicios de emergencia y seguridad, son activados a través del 112 y forman parte de los grupos de intervención de los distintos planes de emergencia de la Comunidad de Madrid.