Cibeles rechaza el cese de Sanz por las polémicas con la Policía Municipal

Con los votos en contra de PP y Vox, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado este martes una moción de urgencia presentada por Más Madrid para exigir el cese de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, por su presunta responsabilidad en las polémicas que han salpicado a la Policía Municipal durante el último mandato.

La formación liderada por Rita Maestre argumentaba en su proposición que la gestión de la vicealcaldesa ha estado "marcada por diversas y graves controversias y escándalos" relacionados con Rodríguez, al que ha "venido protegiendo" hasta ahora. Su continuidad, denuncia el líder de la oposición, resulta "incompatible" con el "deterioro de la reputación" que ha sufrido la Policía Municipal. Es "urgente e imperativo" que el Pleno "revoque la confianza depositada" en la delegada, subraya Más Madrid.

La moción reclamaba también que las autoridades municipales "asuman la responsabilidad política" por la dirección de las fuerzas de seguridad; así como que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ponga en marcha un modelo de rendición de cuentas "más transparente y riguroso para la gestión de mandos policiales", con mecanismos claros de evaluación y responsabilidad política.

"Falso de toda falsedad que haya ninguna irregularidad"

Horas antes de este intento fallido de forzar la salida de Sanz, la situación de la Policía Municipal ya se había colado en el hemiciclo de Cibeles. El concejal del PSOE Enrique Rico ha interpelado a Sanz para pedirle “explicaciones claras y nítidas” sobre las “supuestas irregularidades” en los nombramientos de las promociones 54 y 55; así como para "defender el prestigio" del Cuerpo que el Gobierno municipal "se ha empeñado en lesionar".

Según Rico, la gestión de la delegada está "marcada por la opacidad" en las sucesivas polémicas que han salpicado a la policía, desde el atropello a una menor a las distintas denuncias por las oposiciones. Para el edil socialista, la situación es "insostenible", como demuestra el cese del director general del Cuerpo, Pablo Enrique Rodríguez, que llega "tarde" y condicionado por la "presión política",

La respuesta de la aludida ha sido tajante. “Es falso de toda falsedad que haya ninguna irregularidad en el nombramiento de las oposiciones 54 y 55”, ha afirmado Sanz, rebajando la controversia a una "mera discrepancia administrativa" a la hora de cumplir la sentencia que obligaba a admitir a un centenar de candidatos de la promoción 54 rechazados en primera instancia.

“Eso es todo, por mucho que usted grite”, ha subrayado la portavoz municipal, antes de pasar a defender la gestión del equipo de Gobierno al frente de la Policía Municipal, reivindicando que se le ha “devuelto el respeto” y se han reforzado “medios humanos y materiales”. Según Sanz, “casi la mitad de la plantilla actual” se ha incorporado durante el mandato de José Luis Martínez-Almeida y ha avanzado nuevas incorporaciones “hasta 1.400 policías municipales” en los próximos meses.