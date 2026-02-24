Ayuso acusa al Gobierno de "rechazar el abrazo fraternal de los españoles" por votos en el homenaje a Fernando Múgica

Entre las numerosas críticas de la presidenta del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, una de las más aceradas es la de que intenta deshacer el edificio constitucional que España se dio en 1978 y borrar el legado de la Transición. Hoy la Real Casa de Correos, sede de la presidencia madrileña, albergaba un homenaje a Fernando Múgica, político socialista asesinado por ETA en 1996. Y Ayuso ha insistido en el mensaje.

"Tenemos un Gobierno que rechaza la Transición, el abrazo fraternal entre todos los españoles que en pluralidad queremos vivir en concordia, en el entendimiento desde nuestros respectivos puntos de vista", ha señalado durante su intervención. "La Transición, como el espíritu de Ermua, les estorba. Los pactos de las mayorías, la sociedad civil viva, despierta y exigente, les molesta", ha enfatizado.

A ello ha vinculado, de manera vaga, la reciente desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de Estado de 1981, "los últimos movimientos por el 23F", ha dicho. Y ha relacionado esa pretensión con el intento de cambiar "dramáticamente" el modelo territorial de la España del 78, "la democracia liberal que votaron amplísimamente los españoles en las urnas".

Además, ha vuelto a apuntar directamente contra Sánchez. Si Múgica pertenecía a un PSOE "que gobernaba España con un sentido de Estado que ya no conoce", el hoy presidente del Gobierno "se sienta en La Moncloa por expreso deseo de Bildu y Otegi". Ayuso ha acusado a Sánchez de cerrar "un pacto oscuro" con la coalición abertzale por votos que abarca, entre otras cuestiones, la aprobación de la "mal llamada" Ley de Memoria Democrática. Un texto, ha dicho, que da a ETA "lo que siempre soñó: escaños, legitimidad y poder para reescribir nuestra Historia".

Al acto han acudido familiares de Múgica, entre ellos su esposa. María del Carmen, Mapi, de las Heras, y su nieto Jorge Múgica Querejeta, que en una dura intervención ha arremetido contra los "ventajistas que quieren pasar página". También el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, el exministro de Interior Jaime Mayor Oreja, la expresidenta del PP vasco María San Gil y el intelectual Fernando Savater. O la embajadora de Israel en funciones, Dana Erlich: la familia Múgica Herzog tiene orígenes judíos y tuvo que huir de pogromos y encarar al nazismo, según se ha recordado. Y profesores y alumnos de dos institutos madrileños invitados por la Comunidad de Madrid.

Ante todos ellos, Ayuso se ha referido a Fernando Múgica como un hombre "bueno, valiente, coherente y riguroso". "Como repite con crudeza Mapi, su viuda, por no ser nacionalista lo mataron", ha insistido, antes de asegurar que a us familia, como a otras los expulsaban y amenazaban para, "de paso, viciar los censos". "Por eso decimos que sus pretensiones siguen vivas. Han ganado la influencia que siempre soñaron", ha recalcado.

"La persecución", ha añadido, "no terminó con su asesinato, porque sus palabras, su recuerdo y su influencia resonaban en la conciencia del pueblo vasco y del resto de los españoles". Un recuerdo y una influencia que se pretende mantener vivos en el cortometraje documental de Abel García Roure y Luis Vecino Recuerdo de un hombre libre, a cuya producción ha contribuido la Comunidad de Madrid y que se ha proyectado durante el homenaje.