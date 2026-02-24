CELEBRACIÓN
El Ayuntamiento de Arganda del Rey propone a la Federación de Comunidades Andaluzas acoger el Día de Andalucía en 2027
El alcalde se reunió la semana pasada con la Junta Directiva de la Casa de Andalucía para tratar los aspectos de su celebración
EP
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha propuesto a la Federación de Comunidades Andaluzas Centro de España (Feace) acoger el Día de Andalucía el 28 de febrero de 2027.
Según ha indicado el Consistorio, el alcalde de Arganda, Alberto Escribano, se reunió la semana pasada con la Junta Directiva de la Casa de Andalucía para tratar los aspectos de su celebración.
Esta cita se celebra cada año con motivo del aniversario del referéndum autonómico del pueblo andaluz y, desde entonces, se ha convertido en "imprescindible" en el calendario cultural de Arganda, conmemorando la cultura y las raíces andaluzas con "un amplio abanico de actividades gastronómicas, musicales y artísticas".
"Nuestra relación con la comunidad andaluza es muy estrecha gracias a la Casa de Andalucía, una entidad casi decana en Arganda que ha aportado unas tradiciones diferentes a nuestro municipio", ha destacado Escribano, quien ha subrayado que sería "muy positivo" que Feace se fijara en Arganda para celebrar "un día tan especial" el próximo año.
Además, desde el año 2024 se celebran los Premios Alma de Arganda, galardones otorgados por la Casa de Andalucía para reconocer y valorar el trabajo y la aportación de personas y entidades argandeñas al desarrollo de la cultura andaluza en todos sus ámbitos.
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- La artista que vive a la vista de todos: sola y encerrada en un escaparate del barrio de las Letras en Madrid
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- La Guardia Civil sanciona a los conductores madrileños por esta extendida costumbre al dejar a los niños en el colegio: multas de hasta 200 euros
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- Operación Rayban | Unas gafas espía grabaron una cumbre de narcotraficantes en Madrid: detenidos los narcos y cinco empleados del aeropuerto de Barajas
- Así es la casa de Elena Furiase en Madrid: grandes ventanales, colores suaves y muchas antigüedades
- Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos