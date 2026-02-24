El Ayuntamiento de Arganda del Rey propone a la Federación de Comunidades Andaluzas acoger el Día de Andalucía en 2027

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha propuesto a la Federación de Comunidades Andaluzas Centro de España (Feace) acoger el Día de Andalucía el 28 de febrero de 2027.

Según ha indicado el Consistorio, el alcalde de Arganda, Alberto Escribano, se reunió la semana pasada con la Junta Directiva de la Casa de Andalucía para tratar los aspectos de su celebración.

Esta cita se celebra cada año con motivo del aniversario del referéndum autonómico del pueblo andaluz y, desde entonces, se ha convertido en "imprescindible" en el calendario cultural de Arganda, conmemorando la cultura y las raíces andaluzas con "un amplio abanico de actividades gastronómicas, musicales y artísticas".

"Nuestra relación con la comunidad andaluza es muy estrecha gracias a la Casa de Andalucía, una entidad casi decana en Arganda que ha aportado unas tradiciones diferentes a nuestro municipio", ha destacado Escribano, quien ha subrayado que sería "muy positivo" que Feace se fijara en Arganda para celebrar "un día tan especial" el próximo año.

Además, desde el año 2024 se celebran los Premios Alma de Arganda, galardones otorgados por la Casa de Andalucía para reconocer y valorar el trabajo y la aportación de personas y entidades argandeñas al desarrollo de la cultura andaluza en todos sus ámbitos.