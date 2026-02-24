FAMOSOS
Entramos en la casa de Antonio Banderas en Madrid: un ático de lujo en un barrio exclusivo y una rutina de empresario
Con motivo del reciente estreno del musical 'Godspell', Antonio Banderas ha cambiado su adorada Málaga por la vibrante y cosmopolita Madrid
Antonio Banderas ha hecho las maletas, aunque no de forma definitiva. Con motivo del reciente estreno de 'Godspell', el musical en el Gran Teatro Pavón, el conocido actor y productor teatral ha decidido alternar su lugar de residencia entre su adorada Málaga y la vibrante y cosmopolita capital. De la mano de este nuevo proyecto, el reestreno de un clásico de los años 70 con libreto de John-Michael Tebelak y música de Stephen Schwartz, el actor construye su rutina como empresario entre las calles de Madrid.
Un lujoso ático en el distrito de Retiro
Dedicado por completo al teatro y cansado de las estancias en hoteles cada vez que un proyecto le reclamaba en la capital, Banderas decidió finalmente adquirir hace año y medio un piso en la Milla de Oro de Madrid. En busca de esa comodidad y tranquilidad, este referente del cine español se hizo con un lujoso ático de 80 metros cuadrados ubicado en una de las zonas más exclusivas y demandadas de Madrid: el distrito de Retiro. Desde la última planta de un edificio señorial de la calle Alberto Bosch reformado en 2004, el actor presume de una gran terraza con vistas al parque y un práctico trastero en la planta baja.
Aunque el precio de este ático no ha trascendido a los medios, el valor del metro cuadrado en esta zona permite estimar un coste de casi un millón de euros. Banderas cuenta además con ilustres colegas de profesión como vecinos, ya que Penélope Cruz y Javier Bardem también poseen un piso de 350 metros cuadrados cerca del suyo.
Una rutina de gran empresario
Como director musical, Antonio describía su día a día como metódico y tranquilo. En su labor como director del musical, su rutina comienza revisando las notas de la función del día anterior, para después, sumergirse en las pruebas técnicas y ensayos que garantizan que la función salga a la perfección en cada pase.
Hasta el próximo 1 de marzo, mientras esta "liturgia teatral", como él mismo la describe, se mantiene en cartel, el actor se adapta a su vida de empresario en la capital. Amante y defensor de un estilo de vida sana tras su infarto en 2017, para los madrileños ya es habitual verle dando paseos por la zona del Parque Retiro.
