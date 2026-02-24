SALUD
Alerta por sarampión en Madrid: el número de afectados en 2026 ya es mayor que en todo el año pasado
La mayoría de los 24 contagios detectados no estaban vacunados y presentan transmisión comunitaria en la región
La Comunidad de Madrid ha confirmado 24 casos de sarampión en las primeras siete semanas de 2026, una cifra que ya supera al total registrado durante todo 2025, según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad. Esta situación refleja una circulación comunitaria del virus, ya que la mayoría de los afectados no tenían antecedentes de viaje fuera de la región.
Los casos se distribuyen por distintas zonas de la comunidad y afectan a 13 mujeres y 11 hombres. Seis de los pacientes han requerido ingreso hospitalario, principalmente por complicaciones respiratorias.
Perfil por edad y origen
- Adultos: dos tercios de los casos tienen entre 25 y 55 años, incluyendo adultos mayores de 49 años.
- Niños: se han registrado tres casos pediátricos: una niña de 10 meses, otra de 12 años y un niño de 9 años.
- Origen extranjero: el 45,8% de los afectados son personas originarias de otros países, la mayoría con residencia prolongada en Madrid.
En cuanto al estado de vacunación, 16 de los 24 casos no estaban vacunados (66,6%), mientras que algunos contaban con una o dos dosis administradas años atrás. Esta situación evidencia la vulnerabilidad de ciertos grupos y la importancia de mantener alta cobertura vacunal.
Once de los casos presentaron vínculos epidemiológicos entre sí. Tres brotes familiares involucraron a padres, madres e hijos o a hermanos convivientes. Otros casos se relacionan por vecindad o amistad entre familias, y dos están vinculados a un brote en la Comunidad Valenciana.
Recomendaciones de salud pública
La Dirección General de Salud Pública recalca la necesidad de mantener alta sospecha ante cuadros febriles con exantema y síntomas respiratorios, notificando de manera urgente todos los casos sospechosos a la Red de Vigilancia Epidemiológica. Se recomienda la realización de pruebas completas, incluyendo serología, exudado faríngeo y RT‑PCR, para un diagnóstico preciso.
Dado que el sarampión es altamente contagioso y se propaga fácilmente por el aire, las autoridades insisten en garantizar inmunidad mediante la vacunación. Se recomienda que al menos el 95 % de la población objetivo esté vacunada con dos dosis, con el fin de prevenir brotes y proteger especialmente a los grupos más vulnerables, como los bebés demasiado pequeños para vacunarse y quienes no pueden recibir la vacuna por motivos médicos.
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- La artista que vive a la vista de todos: sola y encerrada en un escaparate del barrio de las Letras en Madrid
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- La Guardia Civil sanciona a los conductores madrileños por esta extendida costumbre al dejar a los niños en el colegio: multas de hasta 200 euros
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- Operación Rayban | Unas gafas espía grabaron una cumbre de narcotraficantes en Madrid: detenidos los narcos y cinco empleados del aeropuerto de Barajas
- Así es la casa de Elena Furiase en Madrid: grandes ventanales, colores suaves y muchas antigüedades
- Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos