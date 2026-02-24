La alcaldesa de Getafe niega el aumento a 1,5 millones en gastos de protocolo denunciado por el PP

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), ha calificado de "bulo" la denuncia del portavoz del Partido Popular, Antonio José Mesa, sobre un supuesto incremento de los gastos de protocolo hasta alcanzar los 1,5 millones de euros. La regidora ha defendido la gestión económica de su Ejecutivo y ha acusado al PP de difundir cifras incorrectas.

Hernández ha asegurado que los gastos de protocolo actuales representan apenas el 0,87% de lo que el anterior Gobierno municipal del PP destinó a este concepto durante su legislatura. Además, ha recordado que el propio Mesa era entonces jefe de Gabinete, cuestionando su credibilidad en la denuncia.

El Gobierno municipal defiende la legalidad de los gastos de protocolo

La alcaldesa ha acusado al Partido Popular de "mezclar conceptos" en su denuncia, incluyendo gastos institucionales habituales como obsequios navideños a empleados municipales, reconocimientos a deportistas, detalles para escolares que visitan el Ayuntamiento o coronas de flores en actos oficiales.

Asimismo, ha contraatacado con cifras del anterior Ejecutivo local, al que atribuye un gasto de 251.000 euros en comidas durante una legislatura y más de 36.000 euros en locomoción, incluyendo facturas de taxi en fines de semana y horarios nocturnos.

Hernández también ha señalado que en un solo año el anterior Gobierno popular destinó cerca de 50.000 euros a 267 comidas institucionales. En este sentido, ha insistido en que el gasto actual es significativamente inferior y ha acusado al PP de difundir "bulos" similares a otras críticas recientes sobre contratos municipales y proyectos urbanísticos.

"Basta ya de bulos, basta ya de mentiras y basta ya de mostrar esta ignorancia", ha afirmado la alcaldesa.

El PP mantiene que el gasto en protocolo alcanza los 1,5 millones de euros

Por su parte, el portavoz del PP, Antonio José Mesa, se ha reafirmado en sus acusaciones y ha presentado documentación que, según sostiene, demuestra un incremento significativo de los gastos de protocolo y Alcaldía entre 2024 y 2026.

Según ha explicado en rueda de prensa, en la liquidación del presupuesto de 2024 se destinaron inicialmente 600.000 euros a protocolo, a los que se sumaron otros 300.000 euros mediante modificaciones de crédito. En cuanto a los gastos de Alcaldía, el presupuesto inicial de 80.000 euros aumentó hasta los 140.000 euros por decreto.

Para 2025, el presupuesto inicial fue de 50.000 euros, aunque finalmente ascendió a 190.000 euros, mientras que en 2026, pese a partir también de 50.000 euros presupuestados, la cifra habría alcanzado igualmente los 190.000 euros.

"Estamos hablando de casi 600.000 euros en protocolo de Alcaldía y, si se suma el resto, llega a 1,5 millones de euros", ha asegurado Mesa.

El PP detalla gastos en regalos institucionales y actos oficiales

El portavoz popular ha detallado algunos gastos incluidos en las partidas de protocolo, como 8.000 euros en roscones, 14.500 euros en corazones de metacrilato o la misma cantidad en aceite de oliva destinado a obsequios institucionales.

También ha señalado un gasto de 11.400 euros en bolsas para envolver estos regalos, criticando el uso de recursos públicos en este tipo de conceptos. "Hay vecinos que no pueden permitirse este aceite", ha afirmado.

Mesa ha denunciado además que este asunto iba a debatirse en el Pleno municipal, pero el Gobierno local habría aplazado el debate a la siguiente sesión basándose en el Reglamento Municipal.

Cruce de acusaciones entre Gobierno y oposición en Getafe

El portavoz del PP también ha criticado la etapa en la que Sara Hernández fue jefa de Gabinete durante el mandato del exalcalde Pedro Castro, mencionando gastos como la adquisición de un Audi A8 semiblindado por 120.000 euros, viajes oficiales y facturas en restaurantes de alto nivel. "La alcaldesa no está en condiciones de hablar de tiempos pasados", ha concluido Mesa.