METRO DE MADRID
Cuenta atrás para la desaparición de este transbordo de Metro de Madrid: así cambiará el suburbano en 2030
Con la integración del tramo en la red de Metro, la Línea 9 recuperará un funcionamiento más parecido al de sus primeros años
Desde julio de 2030 el tramo de la Línea 9B del Metro, que une Puerta de Arganda con Arganda del Rey, dejará de estar gestionado por Transportes Ferroviarios de Madrid (TFM) y pasará a integrarse en Metro de Madrid.
Para los que usan el suburbano a diario, esto se traduce en la desaparición del transbordo entre Paco de Lucía y Arganda. Ahora, se podrá hacer este recorrido en un solo trayecto y sin salir del tren. Este anuncio lo realizó el director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez, durante una sesión de la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras en la Asamblea de Madrid.
Vuelta al modelo original de la línea
Con la integración del tramo en la red de Metro, la Línea 9 recuperará un funcionamiento más parecido al de sus primeros años. En su etapa inicial, no todos los trenes llegaban hasta Arganda, ya que solo parte de las circulaciones continuaban mientras el resto finalizaba recorrido antes.
La infraestructura se estrenó en 1999, con la excepción de Rivas Futura, que se incorporó en 2008. Al pasar a Metro de Madrid, este tramo quedará plenamente incorporado a una red que supera los 300 kilómetros de extensión.
Además, la Comunidad de Madrid mantiene en planificación la construcción de una nueva estación en superficie en la Línea 9, pensada para mejorar la conexión de los nuevos barrios del sureste. La parada daría servicio, entre otros, a Los Ahijones, Los Berrocales, Los Cerros, El Cañaveral, Ensanche de Vallecas y Valdecarros.
Aunque inicialmente se contemplaba su apertura en 2029, el calendario se ha desplazado y el objetivo actual es que la estación esté operativa en 2030, después de que dos licitaciones quedaran desiertas y se impulsara un nuevo proceso con un contrato estimado en 825.873,15 euros y 14 meses de ejecución.
Un futuro intercambiador con aparcamiento disuasorio
Según explicó el Gobierno regional cuando presentó el proyecto, la nueva parada no será solo una estación más. Está concebida para funcionar como intercambiador de transporte público, facilitando los desplazamientos tanto desde zonas residenciales como desde áreas de actividad económica. Además, incluirá un aparcamiento disuasorio, con la idea de captar vehículos antes de entrar en la ciudad y fomentar el uso del metro como alternativa.
