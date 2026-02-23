CRISIS EN VOX
Vox reacciona al desafío de Ortega Smith expulsando a sus dos concejales leales
La dirección nacional ha comunicado al Ayuntamiento la expulsión cautelar de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo
La dirección nacional de Vox ha reaccionado al nuevo desplante de Javier Ortega Smith, que esta mañana se ha reafirmado públicamente como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, abriendo un expediente de expulsión a los dos concejales que apoyan al líder rebelde, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.
Según han informado fuentes municipales, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la formación de ultraderecha ha comunicado al Pleno madrileño la expulsión cautelar del partido de la potavoz adjunta, Toscano, y de Ansaldo, por desobedecer la orden de que la portavocía recaiga en Arantxa Cabello.
Ortega Smith ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa previa al Pleno del martes, solo y carné de afiliado en mano, para reafirmarse como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y descartar cualquier división interna en el grupo municipal. El todavía portavoz ha asegurado que cuenta con el apoyo de la "mayoría" de los concejales, por lo que "no tiene sentido" celebrar una votación interna para valorar su permanencia en el cargo.
"Si la mayoría de los concejales lo solicita, no tendré ningún problema en convocar una reunión y proceder a esa votación", ha afirmado el todavía portavoz, aunque ha añadido que "mientras la mayoría de los concejales no lo considere necesario, no tiene ningún sentido". En la misma línea, ha sostenido que, "evidentemente, si no contara con ese apoyo, habría una mayoría de concejales que estarían solicitando que se procediera a tomar un acuerdo", insistiendo en que el reglamento no exige votar si no hay petición expresa.
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
- La artista que vive a la vista de todos: sola y encerrada en un escaparate del barrio de las Letras en Madrid
- El mejor colegio del mundo llega a este barrio de Madrid en 2027: ya tiene sedes en ciudades como Abu Dabi, Bangkok o Singapur
- El Viso se rebela contra el 'Pentágono' que prepara Defensa en Madrid: 'Menoscaba las condiciones de vida de los vecinos
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- Un estudio de la Universidad de Alcalá demuestra que hace 26.000 años ya existían las redes sociales