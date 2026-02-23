Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CRISIS EN VOX

Vox reacciona al desafío de Ortega Smith expulsando a sus dos concejales leales

La dirección nacional ha comunicado al Ayuntamiento la expulsión cautelar de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo

Ortega Smith y Carla Toscano en el Pleno de Cibeles.

Ortega Smith y Carla Toscano en el Pleno de Cibeles. / EFE

Héctor González

Héctor González

Madrid

La dirección nacional de Vox ha reaccionado al nuevo desplante de Javier Ortega Smith, que esta mañana se ha reafirmado públicamente como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, abriendo un expediente de expulsión a los dos concejales que apoyan al líder rebelde, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.

Según han informado fuentes municipales, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la formación de ultraderecha ha comunicado al Pleno madrileño la expulsión cautelar del partido de la potavoz adjunta, Toscano, y de Ansaldo, por desobedecer la orden de que la portavocía recaiga en Arantxa Cabello.

Ortega Smith ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa previa al Pleno del martes, solo y carné de afiliado en mano, para reafirmarse como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y descartar cualquier división interna en el grupo municipal. El todavía portavoz ha asegurado que cuenta con el apoyo de la "mayoría" de los concejales, por lo que "no tiene sentido" celebrar una votación interna para valorar su permanencia en el cargo.

"Si la mayoría de los concejales lo solicita, no tendré ningún problema en convocar una reunión y proceder a esa votación", ha afirmado el todavía portavoz, aunque ha añadido que "mientras la mayoría de los concejales no lo considere necesario, no tiene ningún sentido". En la misma línea, ha sostenido que, "evidentemente, si no contara con ese apoyo, habría una mayoría de concejales que estarían solicitando que se procediera a tomar un acuerdo", insistiendo en que el reglamento no exige votar si no hay petición expresa.

