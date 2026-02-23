Este es el túnel secreto del Metro de Madrid donde se ha grabado el 'spin off' de 'The Walking Dead': un escenario apocalíptico cerrado en 1978

En el pasado año 2025, el Metro de Madrid albergó más de una veintena de rodajes. Entre cámaras y focos, los túneles y estaciones de este transporte de la capital se transformaron en escenarios para proyectos audiovisuales de toda índole, haciendo de Núñez de Balboa, Paco de Lucía y Herrera Oria las estaciones más codiciadas. Así, la ficción The Walking Dead: Daryl Dixon, un spin off de la mítica serie de zombis que terminó en 2022, llegó a Madrid en busca de su próximo set de grabación.

Cerrado en 1978, escenario apocalíptico en 2025

Sería un enclave secreto del Metro de Madrid entre las estaciones de Noviciado y Plaza España la que llamaría la atención de la productora AMC Studios, quienes transformaron este espacio clausurado desde 1978 en un auténtico escenario apocalíptico en 2025 para el rodaje de su cuarta temporada. Conservado prácticamente intacto desde que se cerró al público, Álvaro Ruiz, responsable de Patrimonio Histórico de Metro de Madrid, destaca de este espacio no solo su arquitectura o infraestructura: "Conserva el alma de varias épocas superpuestas, cómo un rincón suspendido en el tiempo".

Este lugar abandonado se convirtió el año pasado en escenario de la ficción 'The Walking Dead: Daryl Dixon' / Manuel M. García

Este túnel, construido por necesidad funcional a mediados del siglo XX, permitía al suburbano madrileño disponer de interconexiones entre líneas para facilitar los transbordos. Así, Noviciado, perteneciente a la Línea 2, se comunicaba a través de este (ahora un tanto tétrico) pasillo subterráneo con la estación de Plaza de España, que llegaba hasta Carabanchel.

La tercera temporada de la serie se rodó casi íntegramente en España / Manuel M. García

Con la sede de coordinación del rodaje situada en Madrid, este espacio abandonado se convertía en la localización perfecta para esta serie que estrenó el año pasado su tercera temporada. Rodada casi íntegramente en España, un total de 22 localizaciones en ocho comunidades autónomas (Castilla y León, Aragón, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid) conformaron la escenografía de este spin off.

Calles transformadas por 'los caminantes'

Además de este espeluznante túnel, otras calles de la capital se transformaron completamente para simular lugares destruidos por 'los caminantes'. Madrid, que fue la primera ciudad en recibir a la gran producción estadounidense, cedió la calle Arlabán y la de los Madrazo (cerca de Sol) durante la semana del 19 al 25 de agosto de 2025, sorprendiendo a los fans. Con el estreno de su cuarta y última temporada confirmada para septiembre de 2026, los madrileños esperan ansiosos con la esperanza de poder reconocer las fachadas de sus tiendas favoritas y otros rincones de sus barrios entre las grabaciones.