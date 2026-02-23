Temperaturas máximas de 20 grados en estas zonas de Madrid: este es el pronóstico de la Aemet para este martes

Terrazas llenas, gafas de sol y las calles repletas de gente: así se ha recibido a la llegada del buen tiempo en la capital durante el último fin de semana, en el que se pudo disfrutar de un temporal que recuerda ya a la primavera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que este agradable temporal continúe durante los próximos días.

Sin precipitaciones en todo Madrid

En la capital, la Aemet espera que la jornada inicie con un cielo poco nuboso que se alargará hasta el final de la jornada junto a un sol que se espera que brille a lo largo de todo el día. El viento será suave con una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora.

La Sierra experimentará también un tiempo tranquilo, ya que se espera un cielo poco nuboso o despejado con algunas nubes altas, sin precipitaciones ni tormentas. El viento soplará moderado del sur o sudoeste, con intervalos fuertes en cotas altas y zonas expuestas.

Temperaturas máximas de 20 grados

La Aemet prevé que las temperaturas en la zona céntrica de Madrid alcancen casi los 20 grados, con máximas de 19 grados y mínimas de 7. Arganda del Rey, Las Rozas y Móstoles son algunos de los municipios en los que las máximas sí alcanzarán los 20 grados.

Este es el pronóstico de las temperaturas esta semana en Madrid. / Aemet

En la montaña, las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios y las máximas estarán en ligero descenso. En Guadarrama, las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima y 7 grados de mínima y, en Somosierra, las máximas serán de 15 grados y las mínimas de 4 grados.

Por el momento, en Madrid se podrá seguir disfrutando de las terrazas y el sol a lo largo de toda la semana, según el pronóstico actual del organismo estatal.

¿Tendremos otro fin de semana primaveral?

De acuerdo con el pronóstico actual de la Aemet, este próximo fin de semana en la capital se volverá a disfrutar del buen tiempo. Los ciudadanos gozarán de jornadas soleadas, aunque el cielo estará un poco nuboso y los grados comenzarán a descender gradualmente.

Se espera que las temperaturas del sábado ronden entre los 18 grados de máxima y 9 grados de mínima, mientras que en las del domingo se producirá un descenso con temperaturas máximas de 17 grados y temperaturas mínimas de 6.