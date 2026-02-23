El supermercado 'low cost' que triunfa en Madrid: descuentos de hasta el 80% en primeras marcas

El precio de la cesta de la compra se ha encarecido durante los últimos años en Madrid. En un contexto de transformación profunda en el panorama del consumo, llegan los supermercados 'low cost' a la capital, un fenómeno que no para de crecer. HalfPrice, Family Cash, Pepco, Kik o Normal son algunos de los nuevos rótulos que se encuentran en las calles madrileñas. Ahora, otra de las cadenas especializadas en productos de reconocidas marcas continúa su proyecto de expansión por toda la Comunidad de Madrid.

Primeras marcas a precio reducido

Esta cadena no es nueva en el mapa de supermercados 'low cost', pero sí está en expansión: Sqrups es el primer supermercado outlet de España y ha abierto una nueva tienda en el número 8 del Paseo de la Florida, frente al centro comercial Príncipe Pío, que se suma a la amplia red de 114 tiendas que hay por todo el país.

Entrada de Sqrups. / Sqrups

"Solo lo barato no resulta caro" es el lema de Sqrups y no es de extrañar, ya que aquí se encuentran productos de primeras marcas rebajados o con descuentos de hasta un 80%. La cadena está especializada en la venta de artículos totalmente nuevos, procedentes de restos de stocks, liquidaciones o excedentes de fabricación para ofrecer un gran catálogo de chollos para la compra de productos de alimentación, bebidas, productos de hogar o papelería, entre muchos otros.

Un modelo de negocio que se basa en la sostenibilidad, el impacto social, la inclusión y la diversidad. Así se transforma la manera de consumo por la que han rescatado más de 26 millones de productos. Además, su plantilla la forman personas en situación de riesgo de exclusión social y contextos vulnerables.

El interior de un establecimiento de la cadena 'Sqrups!' / Sqrups!

¿Dónde comprar barato en Madrid?

El mapa de las tiendas 'low cost' también se incluyen otros nombres como HalfPrice, Family Cash, Pepco, Kik o Normal, con distintas propuestas pero con la apuesta de los precios ajustados.

Noticias relacionadas

Además de supermercados, también hay outlets para moda, accesorios o equipamiento del hogar en Madrid, como Estellés Outlet, Ekseption Outlet, Salvador Bachiller Outlet, A Mercadoria Outlet, La Gasca o Sportivo Outlet. De esta forma, es posible reducir el gasto de productos similares por un precio reducido y comprometido con la sostenibilidad.