De Brujas y "enamorado del Atleti" a miles de kilómetros: así cambió la vida de Quinten el "amor" de su niñera por Fernando Torres

Más de 1.500 kilómetros separan las ciudades de Madrid y de Brujas, en Bélgica. Suena a mucho, al menos un buen rato, pero cuando el "amor" y el fútbol entran en la ecuación, las distancias se difuminan. Al menos en el ejemplo de Quentin, un joven belga al que estar enamorado de su niñera, que a su vez estaba enamorada de Fernando Torres, le "cambió para siempre". Era un niño, y era obvio que esa relación estaba destinada a ser un imposible, pero esa premutura decepción sentimental le llevó a conocer al verdadero amor de su vida, tal y como él mismo confiesa: el Atlético de Madrid.

El club rojiblanco ha dado a conocer su historia en sus redes sociales con un vídeo bajo el lema "aunque tú no lo sepas, el amor cambia vidas". Lo ha hecho en la previa del duelo de vuelta de los dieciseisavos de la Champions, que el Atlético juega precisamente contra el Brujas, club de la ciudad donde trabaja Quentin. En él relata cómo es posible que un belga se hiciera aficionado colchonero en 'los años de plomo', cuando el Atlético pasó por Segunda y, en el mejor de los casos, vagaba por la Primera División.

"Cuando era pequeño tuve una niñera, también belga, y aunque ella no lo sepa, me cambió la vida", inicia su relato este joven hijo y nieto de belgas. "Ella estaba enamorada de Fernando Torres, y tenía sus goles grabados en vídeo y me los ponía...", sigue, antes de descifrar la parte importante de la historia.

"Una chica enamorada de Torres"

"Ella estaba enamorada de Fernando... y puede que yo de ella", confiesa Quinten, "pero lo cierto es que todos nos enamoramos del Atleti".

Tanto que "pasarón los años, aprendí español, viví un año en Madrid, y pude disfrutar del Calderón", explica, contando que desde la distancia "he recorrido muchos estadios y he vivido muchísimas alegrías y emociones... y todo comenzó con una chica enamorada de Fernando Torres que me cambió la vida, concluye.

"Esta es la historia de cómo el amor cambió la vida de Quinten y la tiñó de rojiblanco. ¿Cuál es la tuya?", preguntaba el Atlético en el texto del post en sus redes, que inmediatamente se han llenado de comentarios de otros aficionados que se han sentido reflejados.

"Tengo una historia parecida. Desde hace ya 10 años soy aficionado del Atlético y hasta 2020 volaba de Moscú a Madrid tres veces al año. Y además llevo con orgullo tatuajes con el escudo y estadio Vicente Calderón", cuenta uno. Les contaría mi vida y cariño al Atleti, pero seguro no querrían venir a Mexico a grabarla", reflexiona otro, dejando claro que el amor, cuando de fútbol se trata, no entiende de fronteras.