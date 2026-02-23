Premios Jesús Saldaña 2026: la SEC homenajea al residente de cardiología fallecido en Adamuz

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha lanzado los Premios Jesús Saldaña 2026 en memoria del joven cardiólogo malagueño que trabajaba en el Hospital Universitario La Paz y falleció en el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Estos premios, dirigidos a residentes de cardiología en España, tienen como objetivo fomentar la investigación y la publicación científica en el área cardiovascular, incentivando la excelencia académica entre los futuros cardiólogos.

Convocatoria y premios

La convocatoria de los Premios Jesús Saldaña 2026 se abrirá próximamente y cuenta con una dotación total de 5.000 euros, repartidos en dos categorías:

Primer premio: 3.000 euros para artículos publicados en la Revista Española de Cardiología.

3.000 euros para artículos publicados en la Revista Española de Cardiología. Segundo premio: 2.000 euros para trabajos publicados en revistas indexadas en PubMed/MEDLINE, Embase, Web of Science o Scopus.

La SEC destaca que esta iniciativa busca incentivar la investigación entre residentes de cardiología y potenciar la visibilidad de sus trabajos en publicaciones científicas de alto impacto.

Homenaje póstumo a Jesús Saldaña

El anuncio de los premios se realizó durante un acto homenaje a Jesús Saldaña, organizado por Médicos Unidos por nuestros Derechos (MUD) en colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem). La ceremonia estuvo presidida por la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, y reunió a familiares, compañeros y representantes de instituciones sanitarias y profesionales.

Durante el evento, se comunicó que Jesús Saldaña ha sido nombrado primer socio de honor de MUD. El vicesecretario del Icomem, Javier Martín, actuó como maestro de ceremonias, y el acto contó con intervenciones del subdirector médico del Hospital La Paz, Javier Cobas, representantes de MUD como Luis Aguilar, y la presidenta electa de la SEC, Almudena Castro Conde. El Coro del Icomem acompañó musicalmente la ceremonia, que rindió homenaje a la vida y legado del joven cardiólogo.

Trayectoria y legado de Jesús Saldaña

Jesús Saldaña, residente de quinto año del Servicio de Cardiología del Hospital La Paz, viajaba de regreso a Madrid en el tren de Iryo que sufrió el accidente en Adamuz, en el que perdieron la vida 41 personas. Su fallecimiento conmocionó a la comunidad médica y académica, y ahora los Premios Jesús Saldaña buscan mantener vivo su compromiso con la investigación en cardiología en España.