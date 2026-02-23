FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El PP de Madrid exige al Gobierno la actualización urgente de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para revisar las entregas a cuenta del acuerdo con la previsión para 2026
EP
El Grupo Parlamentario Popular ha exigido este lunes al Gobierno central la actualización urgente de las entregas a cuenta y ha afirmado que de no hacerse Madrid recibirá 375 millones de euros menos al mes "de lo comunicado para 2026".
Lo ha reclamado el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, quien ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que su Grupo ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara porque se "están poniendo en grave riesgo los servicios públicos".
En la iniciativa, los 'populares' remarcan la necesidad de aprobar "de manera urgente e independiente de otras cuestiones" la norma que revise las entregas a cuenta del acuerdo con la previsión para 2026 que fue comunicada a las comunidades autónomas por el Ministerio de Hacienda.
El portavoz de los populares ha afirmado que en la actualidad "la Comunidad de Madrid está recibiendo 130 millones de euros menos de los que le corresponden cada mes y, de no convalidarse el último decreto, se incrementaría hasta los 375 millones de lo comunicado para 2026".
Por último, con esta PNL, los populares piden también la inmediata regularización de las entregas a cuenta recibidas durante 2026 en los meses transcurridos hasta la aprobación de la nueva norma, así como el abono de los intereses de demora correspondiente
