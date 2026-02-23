La Policía desmantela cuatro narcopisos en Madrid: siete detenidos en dos operaciones distintas

Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid ha logrado desmantelar cuatro narcopisos en la capital, tres de ellos en Puente de Vallecas y otro más en el distrito Centro. Las dos operaciones han concluido con siete personas detenidas, acusadas de un delito contra la salud pública.

El pasado martes 10 de febrero ocurrió la primera operación. Agentes policiales entraron y registraron tres narcopisos en Puente de Vallecas, tras una investigación en la que los agentes tuvieron conocimiento de la venta de sustancias estupefacientes en torno a diversas viviendas habitadas todas ellas por el mismo clan familiar. Se trataba de un grupo organizado, con diferenciación de tareas y continuidad en el tiempo, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En los registros, la Policía logró incautar 800 plantas de marihuana, tres armas cortas de fuego con diferente munición, siete armas blancas prohibidas y varios objetos peligrosos. Además, se produjo la detención y puesta a disposición judicial de cuatro personas que formaban parte de la banda, dos hombres y dos mujeres.

Un operativo conjunto de Policía Nacional y Policía Municipal de Madrid logra desmantelar cuatro narcopisos en Vallecas y Centro / POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

Por otra parte, dos días más tarde, el pasado 12 de febrero, los agentes llevaron a cabo una nueva entrada y registro de un domicilio en el distrito Centro. El piso había sido denunciado por alta conflictividad, pues dentro se preparaban y distribuían sustancias estupefacientes.

En ese segundo operativo se incautaron 18 dosis de cocaína base, una dosis de heroína y efectos para su preparación y consumo. Por ello, se detuvo y puso a disposición judicial a una mujer y dos hombres, también acusados de un presunto delito contra la salud pública.