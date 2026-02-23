Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DEMOGRAFÍA

Madrid no para de crecer: la población sube un 7% en siete años y llegará a más de 8 millones en 2039

El informe cifra en 135.000 los nuevos residentes registrados el pasado año, de los que 57.000 llegaron desde el extranjero

Gente en el centro de Madrid.

Gente en el centro de Madrid. / EFE

Paula Correa

La Comunidad de Madrid ha incrementado su población cerca de un 7% en los últimos siete años, hasta situarse en 7,1 millones de habitantes. Las previsiones apuntan a que alcanzará los 8 millones en 2039, lo que concentraría en la región alrededor del 20% del crecimiento total del país.

Así lo recoge el análisis demográfico de 2025 elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El informe cifra en 135.000 los nuevos residentes registrados el pasado año, de los que 57.000 llegaron desde el extranjero.

De mantenerse esta tendencia, Madrid sumará un millón de habitantes en los próximos quince años. Ante este escenario, el principal desafío pasa por consolidar unos servicios públicos capaces de absorber un aumento poblacional de esta magnitud.

En este contexto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que esta legislatura será la más “inversora”, con actuaciones en infraestructuras y equipamientos, además de medidas para impulsar la vivienda mediante nuevos desarrollos urbanísticos.

Radiografía demográfica

Entre los proyectos citados figuran la Ciudad de la Salud, la Ciudad de la Justicia, Madrid Nuevo Norte, la ampliación y modernización del Metro en las líneas 3, 5 y 11, la construcción de más de 14.000 viviendas del Plan Vive y la puesta en marcha de 40 residencias para mayores.

Archivo - Turistas en el centro de Madrid tras el anuncio del ministerio de Consumo de bloquear casi 66.000 anuncios ilegales, a 19 de mayo de 2025, en Madrid (España).

Turistas en el centro de Madrid. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El informe señala que, desde 2019, la Comunidad de Madrid ha aumentado su población casi un 7%, frente al 4% del conjunto nacional (sin contar la región). Con 7,1 millones de habitantes, el crecimiento interanual respecto a 2024 roza el 2%, tras incorporar 135.000 nuevos residentes.

En cuanto a la distribución territorial, la mayor parte de la población se concentra en la capital y la corona metropolitana, que reúnen el 91% de los madrileños, mientras el resto vive en entornos rurales. No obstante, el Ejecutivo regional prevé que el peso de estas zonas vaya aumentando con la mejora de los servicios públicos, y descarta que se deba únicamente al encarecimiento de la vivienda.

Crecen los municipios de menos de 20.000 habitantes

Madrid capital sigue siendo el principal núcleo de residencia (3.506.730 habitantes), seguida de Móstoles (214.817), Alcalá de Henares (203.208), Leganés (195.734) y Getafe (193.238). Este último municipio asciende por primera vez a la quinta posición, por delante de Fuenlabrada (190.076), que pierde población junto a Coslada y San Fernando.

En los últimos cinco años, el sudeste y el sudoeste han evolucionado de forma paralela, con crecimientos en ambos casos superiores al 14%.

15/07/2025 Una mujer con un carrito de bebé, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). Los nacimientos en España han descendido un 38% desde 2008, convirtiéndose en la tercera mayor caída de la Unión Europea solo detrás de Letonia (41%) y Grecia (40%). Los datos han sido publicados el 11 de julio por Funcas con motivo del Día Mundial de la Población y revelan que la natalidad ha disminuido en 22 de los 27 países de la UE en los últimos 17 años. Alemania es la única ran economía que registra un crecimiento positivo con un 2%. SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press

Una mujer con un carrito de bebé, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España) / Jesús Hellín - Europa Press / Europa Press

En el este metropolitano destaca Paracuellos de Jarama (27.650 habitantes) como el municipio más joven, con una edad media de 37,7 años, seguido de Villalbilla (18.687) con 38 años de media. En el conjunto de la región, Arroyomolinos presenta la menor edad media en 2025 (36,24 años) y también el mayor peso de menores de 15 años.

El informe también subraya el caso de Pozuelo del Rey, que ha cuadruplicado su población en dos décadas, y el de Carabaña, como el municipio de menos de 5.000 habitantes que más empadronamientos ha sumado en el sudeste desde 2019.

Nacimientos en Arroyomolinos y Navalcarnero

En el sudoeste, Arroyomolinos y Navalcarnero concentraron el 40% de los nacimientos de la zona el año pasado. Y, en el apartado de crecimiento reciente, Aldea del Fresno y Santa María de la Alameda sobresalen por aumentar un 23% y un 26% respecto al año anterior, respectivamente.

Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con 142 municipios por debajo de los 20.000 habitantes. Ocupan el 67,3% del territorio, pero reúnen únicamente el 8,8% de la población total (628.545 personas en 2025). Aun así, desde 2019 han registrado un crecimiento del 11,22%, frente al 3,61% del resto de España.

Por debajo de los 5.000 habitantes hay 96 municipios, que concentran el 2,22% de la población regional (158.545 en 2025). Desde 2019, su incremento roza el 14%, doce puntos por encima de la media nacional.

En el tramo de menos de 2.500 habitantes se sitúan 70 localidades, que abarcan el 28% del territorio y apenas el 1% de la población, con cerca de 64.400 censados. En los últimos cinco años, han crecido un 15,77%, por encima del conjunto del país.

Por último, García Martín ha señalado que Madrid habría logrado revertir el llamado “invierno demográfico” gracias a las políticas de apoyo a la natalidad. Según los últimos datos del INE, en 2025 se contabilizaron 52.450 nacimientos en la región, un 3,3% más que en 2024, mientras que la media nacional se situó en el 1%.

TEMAS

